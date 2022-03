Su personalidad, sus aficiones... Así es Amalia de Holanda que cumple 17 años

Loading the player...

Amalia de Holanda cumple 17 años, mientras continúa con sus estudios en el instituto. Sus profesores aseguran que es una estudiante muy aplicada y tiene una buenísima relación con sus compañeros de clase. A la joven princesa le encanta la moda, pasión que comparte con sus hermanas Alexia y Ariane. Pero no todo son alegrías en su vida, Amalia ha visto de cerca lo que es el acoso. Su acosador, Wouter G. ingresó hace un mes en la cárcel tras ser condenado a tres meses de prisión incondicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio de hasta cuatro años por las amenazas que lanzó a la princesa heredera a través de las redes sociales -un hombre de 32 años y un pasado como militar que había desarrollado una obsesión por la Familia Real y en particular por la princesa heredera-. Pasado el susto, Amalia vuelve a centrarse en sus estudios. Además, hace quince días, Amalia recibió una comunicación en la que se le informa que está registrada para el servicio militar, como todas las chicas del país nacidas en 2003, ¿seguirá los pasos de la princesa Elisabeth de Bélgica? Si quieres conocer más a la joven heredera de Holanda el día que cumple 17 años, dale al play y no te lo pierdas.

- El perdón de Guillermo y Máxima de Holanda no convence a todos y la polémica ahora rodea a sus hijas