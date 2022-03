'Tremendamente aterradoras', así eran las amenazas por las que el acosador de Amalia de Holanda ha ido a prisión

La pesadilla ha llegado a su fin. Wouter G. ha sido condenado a tres meses de prisión incondicional y a tratamiento psiquiátrico obligatorio de hasta cuatro años por las amenazas que lanzó a Amalia de Holanda, que el próximo mes de diciembre cumplirá los 17 años, a través de las redes sociales a principios de este 2020. El tribunal de Zwolle ha concluido que el hombre –del que lo único que ha trascendido es que tiene 32 años y un pasado como militar- había desarrollado una obsesión por la Familia Real y en particular por la Princesa Heredera.

VER GALERÍA

Tal y como recoge el medio holandés De Telegraaf, el ahora detenido y para el que la fiscalía solicitaba diez meses de prisión fue visto por primera vez merodeando en los terrenos de Villa Eikenhorst –la que fuera la residencia de los Reyes y sus tres hijas hasta hace dos años- en el 2016. Después de ese episodio habría estado buscando la forma de acceder a ella y fue a comienzos de este año cuando las amenazas –descritas por el tribunal como “tremendamente aterradoras”- se hicieron efectivas a través de Instagram.

Al parecer Wouter G. escribió directamente a la cuenta personal de la Princesa y también a la de una amiga suya advirtiendo que estaba ahorrando dinero para comprar armas y explicando que se acercaría a ella el Día del Rey, una festividad que se celebra cada 27 de abril y en la que la Familia Real se da un auténtico baño de multitudes, charla y se fotografía con numerosos ciudadanos. Una celebración que, debido a coronavirus, este año no se celebró pero que según el condenado a prisión era la forma perfecta de acceder a la hija mayor de Guillermo y Máxima.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

“Sí niña, no tienes forma de evitarlo”. Este es uno de los mensajes más suaves que el propio detenido ha confesado haber enviado a la Princesa entre una larga lista frases con un contenido mucho más violento, sexual y definitivamente amenazador, no solo para ella, también para una amiga de su entorno más cercano. Tal y como recoge el diario holandés Story, el detenido se defendió diciendo que no sabía que se trataba de la cuenta personal de Amalia, sin embargo, se habría probado que él estuvo buscando específicamente su cuenta.

Amalia de Holanda recibirá 1,6 millones de euros a partir del año que viene

El sueldo de Amalia de Holanda plantea la pregunta: ¿qué está previsto para la princesa Leonor?

Esto llama bastante la atención ya hasta donde se tenía conocimiento las princesas holandesas no tenía permitido el acceso a redes sociales por motivos de seguridad, algo que se dio a conocer cuando se filtraron algunos vídeos de su hermana, la princesa Alexia, cantando y bailando con sus amigas. En una Europa con una generación de futuros reyes y reinas adolescentes este debate –el del acceso a las redes sociales- se abre con frecuencia. Recientemente, con motivo de su 15 cumpleaños, recordábamos que la princesa Leonor tampoco puede usar ni compartir ningún tipo de material en redes sociales. Una línea que es general en todas las casas reales con lo que respecta a los miembros que están destinado a tener funciones institucionales.

VER GALERÍA

El tribunal de Zwolle -capital de la provincia de Overijssel y lugar en el que residía el hombre- emitió su sentencia después de que el exmilitar hubiera sido sometido a evaluación psiquiátrica forense en el centro Pieter Baan, regido por el Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos. La sentencia concluye que Wouter G. tiene que pasar después de prisión por un programa de ayuda psiquiátrica durante un máximo de cuatro años, que se conoce como TBS y es para los delincuentes con trastornos mentales graves, una decisión tomada debido al poco éxito que ha tenido en sus tratamientos anteriores, la negativa a tomar la medicación pautada y un historial de ideas violentas.

Haz click para ver el tráiler de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!