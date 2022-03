El sueldo de Amalia de Holanda plantea la pregunta: ¿qué está previsto para la princesa Leonor?

Elisabeth de Bélgica es la mayor de una nueva generación de royal, así que sus primeros pasos después de cumplir la mayoría de edad, el 25 de octubre de 2019, están siendo observados dentro y fuera de las fronteras belgas, especialmente desde aquellos países que tienen príncipes o princesas de su generación. Tanto su formación académica como la militar están siendo seguidas, así como su decisión de renunciar a su sueldo de forma temporal. La siguiente en cumplir los 18 años será Amalia de Holanda y, aunque todavía falta más de un año, su “debut” en los presupuestos del Estado holandés está siendo muy comentado. ¿Qué está estipulado para la hija de Guillermo y Máxima? ¿Y para la princesa Leonor?

Para ponernos en contexto, hay que recordar que Elisabeth de Bélgica renunció al sueldo que estaba reservado para ella al cumplir la mayoría de edad. La duquesa de Brabante renunció a una suma que algunos medios del país señalaron que podía ascender a los 2.500 euros diarios, una decisión que se tomó desde la Casa Real con el fin de que la Princesa pudiera completar su formación con tranquilidad y disfrutar durante estos años de lo que su madre calificó de “vida normal”. Prescindiendo de la asignación estatal, la Princesa belga, que ahora está en la Real Academia Militar, esquivó también la agenda oficial que implicaría aceptarlo y el control parlamentario de sus gastos.

De este modo, se puede decir que la hija de Felipe y Matilde de Bélgica, además de ser pionera en recibir formación militar en la Familia Real belga, está sentado las bases de una corriente que podría extenderse a monarquías europeas. Por lo que desde Holanda se preguntan si la princesa Amalia también prescindirá de su sueldo hasta no haber completado su formación. En este sentido, en el último Prinsjesdag, que se celebró en Holanda como cada tercer martes de septiembre, reveló la cantidad que está reservada para Amalia desde el 7 de diciembre del 2021.

En los Presupuestos del Estado holandés, que se desvelaron en la tradicional Apertura del Parlamento, momento en el que el Ministro de Hacienda propone las partidas para el año siguiente, una información que se mantiene en secreto hasta que Guillermo de Holanda no ha terminado su discurso, reflejaban que para la Heredera de Holanda se estipula una asignación estatal de 1’6 millones de euros al año. Habrá que esperar para ver qué decisión se toma desde la Casa Real sobre ese sueldo que pasa con soltura los 4.300 euros al día, ya que Guillermo y Máxima siempre han expresado su deseo de que sus tres hijas desarrollen su formación académica del modo más normal posible y no lo tengan que compaginar con una agenda oficial propia, ya que al recibir su asignación se entiende que están disponibles para la representación institucional.

Ambos nacidos en el año 2005, los siguientes en alcanzar la mayoría de edad serán Christian de Dinamarca y la princesa de Asturias. Sin embargo, el caso de Leonor no es igual que los anteriores. En España no se contempla una atribución de dinero estatal directamente a la figura de la Princesa Heredera, es la Casa del Rey la que recibe una partida presupuestaria y se encarga de distribuirla. La prioridad para don Felipe y doña Letizia siempre ha sido que sus hijas lleven una vida lo más normal posible dentro de la figura que representan y que completen su formación con libertad, por lo que no parece probable que este escenario se vaya a dar en nuestro país. Es decir, Leonor no recibirá un sueldo por cumplir los 18 años, en todo caso, lo hará, como hizo su padre, cuando se dedique a representar a la Corona cien por cien y esto es una vez que esté completada su formación. Hay que recordar que, en el 2014, cuando Felipe VI fue proclamado Rey en las Cortes Generales corrió el rumor de que Leonor pasaba entonces a recibir el sueldo que estaba previsto en los presupuestos de la Casa Real para el Príncipe de Asturias, unos rumores que eran radicalmente falsos.

El caso de Christian de Dinamarca fue muy comentado en el 2016 ya que distintos grupos parlamentarios daneses pedían que se limitara el número de miembros de la Famlia Real que son financiados con dinero público, sobre todo cuando la reina Margarita tiene ocho nietos y dos de ellos, Nicolás y Félix, se aproximaban entonces a una mayoría de edad que ya han cumplido. La soberana danesa zanjó el tema advirtiendo que sería Christian, el hijo mayor de Federico y Mary y segundo en la línea de sucesión al trono danés el único de la nueva generación en recibir una asignación estatal. Esto, que se materializará cuando cumpla la mayoría de edad, lanzaba la cuestión de qué papel institucional desempeñaran sus tres hermanos, Isabella, Vincent y Josephine.

En este caso se puede buscar un paralelismo en otras casas europeas y se puede observar como los príncipes Carlos Felipe y Magdalena de Suecia han estado representando a los Reyes y apoyando a su hermana, la Princesa Heredera, Victoria, durante décadas y no ha sido hasta hace un año, en octubre de 2019, cuando el rey Carlos Gustavo comunicó su decisión de apartar a los hijos de Carlos Felipe y Magdalena de la Casa Real. Así el monarca quiso dejar claro quienes deberán realizar en un futuro tareas oficiales representando al jefe del Estado y esos son los hijos de Victoria, la princesa Estelle y el príncipe Óscar. Algo similar a lo que sucedió en España cuando tras la proclamación de Felipe VI se estableció que la Familia Real estaría establecida por don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.