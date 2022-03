Se disculparon por su vacaciones en plena pandemia El perdón de Guillermo y Máxima de Holanda no convence a todos y la polémica ahora rodea a sus hijas Se ha descubierto que las princesas Amalia y Alexia no regresaron a casa con sus padres prolongando tres días más un viaje a Grecia que los Reyes calificaron de 'muy imprudente'

Las vacaciones griegas de Guillermo y Máxima están resultando de todo menos relajantes. El viaje de la Familia Real holandesa, después de que el Gobierno hubiera decretado un confinamiento parcial y recomendado viajar lo menos posible, les está pasando factura. Una vez que los Reyes se dieron cuenta de su error, cuando en los Países Bajos se desataron las críticas, tomaron un vuelo de regreso, emitieron un comunicado y compartieron un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, entre otras cosas, por mostrar la imagen de una Reina muy afligida por lo sucedido. Sin embargo, ese perdón y la explicación dada no ha convencido a todos. La polémica ahora se traslada a sus hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia.

Las veinticuatro horas que los Reyes pasaron en su residencia de Kranidi, en la península del Peloponeso, están dando mucho que hablar. La Familia Real voló a Grecia el viernes en vacaciones privadas y el sábado tuvo que regresar en medio de una crisis que apuntaba a que el jefe del Estado no cumplía con las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno. En ese momento, se asumió que los cinco miembros de la familia volvían juntos a los Países Bajos, así que con la disculpa pública que el soberano y su mujer compartieron, el fuego podría haberse apagado, al menos de forma parcial, ya que este asunto también ha involucrado al Primer Ministro, Mark Rutte. Con la Constitución holandesa en la mano, él es el responsable de evaluar si un viaje del Rey es de interés público o no, tal y como desgrana la prensa del país. Así que también se ha abierto un debate paralelo sobre si el jefe de Gobierno tenía que haber frenado el viaje del jefe del Estado, un viaje que inicialmente dijo desconocer, ya que no se realizaba como parte de sus funciones públicas, pero por el que ha tenido que disculparse al haber cometido “un error” a la hora de evaluar si procedía o no realizar ese desplazamiento inmediatamente después de que se hubiera aconsejado a los holandeses pasar estas vacaciones de otoño en casa.

Dejando a un lado la cuestión política, el fuego se ha reavivado cuando se ha descubierto que solo tres de los cinco miembros de la Familia Real regresaron el sábado de Grecia. Las princesas Amalia y Alexia se quedarían hasta el martes en Grecia, siendo descubiertas por algunos pasajeros que compartieron con ellas el avión de regreso a casa. Tal y como avanzó la cadena RTL Boulevard y publica De Telegraaf, entre otros, con unas imágenes de las hermanas volviendo a Holanda.

El Servicio de Información Gubernamental, que se encarga de la comunicación de la Casa Real, ha explicado que el motivo fue que no había billetes de avión disponibles para que todos (familia y miembros de la seguridad) volvieran a casa el sábado. Esta es la explicación que no termina de convencer, ya que se pone en duda de que las princesas no pudieran regresar a Holanda hasta tres días después por una cuestión de plazas. Por otro lado, hay otros sectores de la opinión pública que han destacado el gesto de Guillermo de Holanda al rectificar en su decisión y disculparse públicamente, además señalan que el Rey no violó ninguna norma.

El segundo capítulo de una larga tragedia griega

Hay que recordar que esta es la segunda vez que Guillermo y Máxima tienen que disculparse públicamente a lo largo de esta pandemia. El pasado agosto, cuando los Reyes se encontraban también en Grecia durante sus vacaciones, fueron fotografiados en un restaurante prescindiendo de la mascarilla y sin cumplir con la distancia de seguridad. La imagen de la pareja real rápidamente recorrió las redes sociales y cuando se fue a retirar ya era demasiado tarde. Ahora, tras entonar el mea culpa y calificar el desplazamiento a su soleado paraíso griego con vistas al mar de “muy imprudente”, los Reyes se comprometen a trabajar codo con codo con los ciudadanos para que la vida retome la normalidad lo antes posible. “Es un momento difícil para todos. Un tiempo de carencias, limitaciones y preocupaciones. Del miedo, la ira y la inseguridad también. Hemos escuchado historias conmovedoras en muchos encuentros, en persona y también digitalmente. Nos sentimos conectados contigo y con todas aquellas personas que se han visto afectadas directa o indirectamente”, dijeron los Reyes en un comunicado muy poco habitual.

