¡Con izado de bandera y la ayuda de su madre! Así celebra la princesa Amalia sus buenas notas al acabar la Secundaria

Máxima y Guillermo de los Países Bajos estarán muy orgullosos del nuevo logro de su hija mayor. La princesa Amalia, de 17 años, se ha graduado este jueves al haber superado con éxito los exámenes finales de la educación secundaria, unas pruebas que ha realizado desde mediados de mayo. La página oficial de la Casa Real holandesa han dado a conocer esta buena noticia. "Su Alteza Real la princesa Catharina-Amalia de los Países Bajos aprobó su examen final el jueves 10 de junio en el Christelijk Gymnasium Sorghvliet", rezaba el comunicado. Además, la familia ha compartido un vídeo a través de sus cuentas públicas en el que aparece la joven izando la bandera nacional en el tejado del palacio Huis ten Bosch, la residencia real, en compañía de su madre, que la ayudó en esta tarea. Su mochila escolar, que la ha acompañado en el último año, aparece en las imágenes colgada junto a la enseña holandesa en un guiño a la etapa educativa que deja atrás.

"¡Me acaban de dar la noticia de que pasé!", escribía la heredera al trono que, además, aprovechaba la ocasión para desear suerte al resto de estudiantes. "Me gustaría felicitar a todos los demás alumnos y desearles mucho éxito a aquellos que deben enfrentarse a la segunda convocatoria", expresaba Amalia con alegría y amabilidad. Pero su logro no se queda aquí; la joven ha obtenido la distinción cum laude en sus notas globales, lo cual significa que, según las normas educativas de los Países Bajos, ha conseguido, como mínimo, una nota media de 8 en todas sus asignaturas. Un reconocimiento que le llega después de 6 años de esfuerzo. Fue en 2015 cuando empezó su VWO, uno de los niveles más exigentes y rigurosos de la educación secundaria del país y la única vía para poder acceder a estudios universitarios de investigación.

Como tradición de la Familia Real holandesa, sus miembros pueden tomarse un año sabático después de cumplimentar con éxito sus estudios. La princesa Amalia confesaba, durante las celebraciones del Día del Rey, cuales son sus planes más inmediatos, a pesar de que las circunstancias pueden varias en función de la situación por la crisis sanitaria. No obstante, a la heredera le gustaría tomarse un pequeño descanso antes de dedicarse a fondo a las responsabilidades que tendrá próximamente como futura monarca de los Países Bajos. "Viajar un poco por el mundo, hacer cosas que quizás no pueda hacer en veinte años", confesaba la joven que tiene muy claro que no quiere dejar de estudiar ni de formarse durante este período.

Algo que sí cambiará a partir del próximo mes de diciembre, cuando la hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo cumpla la mayoría de edad, será la asignación económica que empezará a recibir. Un total de 1,6 millones de euros anuales, de los cuales más de un 80% se destinarán a gastos de personal y materiales y la cantidad restante, en torno a los 300.000 euros, se contabilizarán como ingresos de la Princesa. Aun así, Amalia tendría la opción de renunciar a esta retribución para seguir formándose académicamente, como ya hizo Elisabeth de Bélgica. No obstante, es evidente que la futura heredera al trono holandés está acaparando cada vez más atención pública y mediática, aumentando el número de sus apariciones públicas.