La princesa Amalia renuncia a su dotación de casi 30.000 euros al mes

Amalia de los Países Bajos ha seguido los pasos de Elisabeth de Bélgica y ha renunciado de manera oficial a su dotación como heredera. A partir del mes de diciembre, una vez la hija de los reyes Máxima y Guillermo cumpliera la mayoría de edad, debía percibir un total de 1,6 millones de euros anuales en concepto de gastos de personal y materiales. Menos del 20% de esta cantidad, unos 30.000 euros mensuales, se contabilizaría como ingresos de la Princesa, pero ha decidido prescindir de esta cuantía y así lo ha expresado a través de una carta escrita a mano que ha enviado este viernes al primer ministro holandés, Mark Rutte, y en la que también ha confesado los planes que tiene para su futuro más cercano. "Ayer recibí la noticia de que aprobé mi examen final por lo que espero tomarme un año sabático después de las vacaciones de verano para ir después a la Universidad", comenzaba el escrito de Amalia, con procedencia del palacio Huis ten Bosch en La Haya.

"El 7 de diciembre de 2021 cumpliré 18 años y comenzaré a recibir los beneficios económicos en función a aquello que marca la Ley, una parte como ingresos y otra como asignación para gastos", exponía la Princesa al primer ministro a lo que añadía su intención de no aceptar esta remuneración. "Me resulta incómodo siempre que pueda ofrecer poco a cambio, mientras otros estudiantes lo tienen mucho más difícil, especialmente en esta época incierta de coronavirus", confesaba en un gesto de generosidad al resto de compañeros universitarios que no tienen las mismas facilidades económicas para dedicarse a aquello que quieren.

"Por eso, decido devolver los ingresos hasta que finalice mis estudios. Asimismo, siempre que no deba incurrir en altos costos en mi posición como princesa de Orange, reembolsaré también mi asignación para gastos de personal y material", finalizaba Amalia de los Países Bajos, despidiéndose de Mark Rutte con un "espero que lo entienda". Una decisión meditada y que demuestra que, a pesar de su temprana edad, está muy capacitada para las responsabilidades que le esperan. No obstante, la joven tiene claro que su prioridad es seguir formándose después de haberse graduado en la educación secundaria cum laude.

La princesa de Orange recibía la gran noticia el pasado jueves que había superado con éxito los exámenes finales de VWO, uno de los níveles más exigentes de la educación secundaria de los Países Bajos. Esta enseñanza tiene una duración de seis años y es la única vía para pdoer acceder a los estudios universitarios centrados en la investigación, algo en lo que, al parecer, podría estar interesada Amalia. Para celebrar esta gran noticia, la Casa Real compartió un vídeo en el que la hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo izaba la bandera en lo alto del palacio Huis ten Bosch. Para simbolizar que dejaba atrás una etapa muy importante de su vida, la joven colgaba su mochila escolar del asta con la ayuda de su madre.