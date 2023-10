Irene Urdangarin llega a Madrid para pasar unos días en familia

La hija pequeña de la infanta Cristina, Irene Urdangarin se encuentra en España para pasar unos días en familia, tal y como ella misma confesaba a su llegada a Madrid. La sobrina del rey Felipe llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas con un look informal y cómodo, donde ha revelado a la prensa que la esperaba cuáles son sus planes durante estos días en nuetro país.

La nieta del rey Juan Carlos llegaba a nuestro país a última hora de la tarde. Antes de abandonar el aeropuerto, Irene Urdangarin ha contestado, muy educadamente, que se encuentra "muy bien" y cuáles son sus planes estos días: "estar con mi familia", ha contado. Cuando los periodistas le han preguntado si va a asistir a la fiesta de la mayoría de edad de la princesa Leonor ha respondido con un escueto: "No sé".

Cabe recordar, que en apenas unos días, el próximo martes 31 de octubre, se celebra la mayoría de edad de su prima, la princesa Leonor, con una fiesta privada en el Palacio de El Pardo, junto a su familia. Una cita muy importante que tendrá lugar después de que la heredera al trono jure la Constitución en una sesión solemne en el Congreso de los Diputados. Un día crucial en la vida institucional de la futura Reina, que sigue los mismos pasos que su padre, Felipe VI, quien también juró la Constitución al cumplir 18 años, el 30 de enero de 1986. Posteriormente, está previsto que en el Palacio Real la princesa Leonor reciba el Collar de la Orden de Carlos III en presencia de los poderes del Estado.

Irene Urdangarin sobre la relación de su padre

La nieta del rey Juan Carlos I, que cumplió su mayoría de edad el pasado 5 de junio y ha pospuesto su entrada en la universidad para tomarse un año sabático, siempre ha intentado mantenerse apartada del foco mediático. Aún así, con su discreción habitual, ha afirmado en el aeropuerto que en la relación de Iñaki Urdangarin y su pareja Ainhoa Armentia va "todo muy bien". Ante las preguntas de la agencia de Europa Press sobre si tiene buena relación con ella, ha contestado con un claro y tajante "sí". También ha hablado de su relación con su prima, Victoria de Marichalar, que ha descrito como "muy buena" y ha querido dejar claro, que la apoya en su camino y en su trayectoria profesional en el mundo de la moda y como influencer.

Irene Urdangarin y sus nuevos pasos

Irene cumplió 18 años el pasado 5 de junio y terminó bachillerato 11 días después, pero antes de comenzar su carrera universitaria, ha decidido tomarse un año sabático y tender la mano a las personas más vulnerable, tal y como adelantó ¡HOLA! en exclusiva. Al igual que su hermano mayor, Juan, va a trabajar como voluntaria y formar parte de un proyecto de cooperación, posiblemente en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja. Aunque aún no hay una fecha estipulada, es probable que después de Navidad, Irene Urdangarin viaje a Camboya, un país del sudeste asiático que enamoró a su hermano. Aunque no es el único destino, ya que en el horizonte también están Mozambique e India.

