Irene Urdangarin, más moderna que nunca con un look 'multitendencia' en marrón chocolate Ha asistido a celebrar el 60 cumpleaños de la infanta Elena con un conjunto juvenil compuesto por una chaqueta de cuero y falda bordada

La infanta Elena cumplió ayer 60 años, una fecha muy señalada gracias a la cual se produjo un nuevo reencuentro de la Familia Real. La homenajeada organizó una comida en el centro de Madrid a la que asistieron sus hijos, Victoria y Felipe de Marichalar, así como los reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe y Letizia, Irene de Grecia, la princesa Alexia, la infanta Margarita, Carlos Zurita y la infanta Cristina con sus hijos Juan, Pablo e Irene Urdangarin. Esta última volvió a dar una lección de estilo demostrando que está al tanto de las últimas tendencias en moda, optando por un conjunto juvenil y cañero pero sofisticado.

VER GALERÍA

Un básico reinventado

Este 2023 ha confirmado que el marrón chocolate es una alternativa ideal y diferente al clásico negro, y son numerosas las celebrities que lo han incorporado en sus looks de fiesta e, incluso, de alfombra roja. La benjamina de los Urdangarin lo ha llevado en un total look compuesto por varias prendas de tendencia. La primera de ellas, una chaqueta de cuero con bolsillos sobre el pecho, un básico que no pasa de moda y agrega el toque diferente gracias a los detalles trenzados. La ha lucido sobre un sencillo top blanco.

- El cambio de estilo de Irene Urdangarin a través de sus últimos looks

VER GALERÍA

Otra de las prendas más buscadas por las expertas en moda los últimos meses es la falda midi, ideal para llevar tanto con taconazo como con deportivas. En su caso, Irene ha optado por un original diseño de tiro bajo, un corte de pura tendencia que adora la generación Z. Se trata de una prenda de silueta envolvente decorada con delicados motivos florales en relieve en un tono ligeramente más oscuro, la cual ha combinado con unas botas altas de piel con tacón cómodo. Ha rematado con un bolsito de asa corta con efecto cocodrilo.

- Analizamos el gran cambio de Irene Urdangarin tras cumplir 18 años

VER GALERÍA

Joyitas divertidas

También han sido llamativos sus complementos, en primer lugar, la gran pinza con la que ha recogido parte de su larga melena rubia. En cuanto a las joyas, ha optado por múltiples diseños finos en tono dorado: varias cadenas de eslabones en distintas longitudes y pendientes de pequeños aros decorados con colgantes tan graciosos como una guindilla o el símbolo de Géminis, su signo del zodiaco, lo que demuestra que, como buena centennial, está pendiente de los astros.