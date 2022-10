La reina Letizia agradece a Mai Meneses, de Nena Daconte, su valentía al hacer públicos sus problemas de autoestima

La reina Letizia sigue incansable con su apoyo al bienestar emocional y por eso ha participado en el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental con el lema: Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar, que se celebrará el 10 de octubre. En su discurso, doña Letizia ha querido agradecer públicamente a Mai Meneses, vocalista de Nena Daconte, su valentía a la hora de hablar de sus inseguridades y sus problemas de autoestima. La cantante fue la responsable de abrir el acto con una pequeña actuación

Como presidenta de honor de Unicef y defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia de la organización en todo el mundo ha participado en este acto que pretende que la salud mental y el bienestar para todas las personas como prioridad global. Concretamente, ha puesto la atención en la infancia, la adolescencia y la juventud.

Para esta cita, doña Letizia ha vuelto a reciclar el vestido 'confeti', con original estampado multicolor de lunares de Massimo Dutti con cuello redondeado y abertura en forma de lágrima, de manga larga, con largo midi y entallado a la cintura gracias a estratégicos drapeados que potencian la figura.

A su llegada, doña Letizia ha sido recibida por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Gonzáleza Zapico. Tras los saludos, la Reina accedió al auditorio y ocupó su lugar para el inicio del acto, que empezó con la interpretación de la canción Detrás de cada luz a cargo de Nena Daconte. Precisamente, Mai Meneses, relató hace unos días su infierno con el alcohol y las drogas tras su paso por Operación Triunfo. "Fueron tres años en los que no paré de trabajar, a veces tenía que comprarme ropa porque ni siquiera me daba tiempo a lavarla, yo no era feliz, estaba completamente superada y recurría al alcohol y las drogas para sobrellevar la realidad", confesó Mai en el Deluxe, que también confesó que en aquel entonces tenía la autoestima por los suelos y que tenía muchas inseguridades y que ha canalizado en su primer libro, Tenía tanto que darte: Amor, música, ansiedad, sueños y locura.

Antes de finalizar el acto, la Reina ha tomado la palabra para expresar que "cuando hablamos de salud mental trtamos de abordar un problema muy complejo y con tanta variabilidad y diversidad de circunstancias como personas vivas y complejas que somos". También ha querido agradecer la valentía de Mai Meneses al hacer público su caso: "Personas con notoriedad han decidido contar su situación, gacias Mai, María, hay conferencias, hay mesas redondas, hay debates, hay preocupación general. La precariedad en la salud mental se ha hecho más visible después de la pandemia. Que sea más visible, ojo, no significa que haya que restarle gravedad o que haya que frivolizar con ello. Los niños y jóvenes, también por ejemplo si os fijáis ven esos vídeos cortitos, breves, en sus redes (los reels, lo llaman) con consejos de todo tipo ante cualquier malestar psíquico.

Este es el segundo acto relacionado con esta temática que la esposa de don Felipe tiene en las últimas semanas. El pasado 20 de septiembre, un día después del funeral de Isabel II, viajó a Nueva York donde asistió a una reunión con expertos de Unicef en salud mental y posteriormente, mantuvo un encuentro con líderes juveniles involucrados en iniciativas de salud mental. También acudió a la reunión de alto nivel organizada por Unicef, la Unesco, la OMS dentro de la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2022 y la cumbre del secretario general para la transformación de la educación, en la que se hizo una llamada urgente a la acción de los líderes mundiales en la promoción y protección de la salud mental y el bienestar psicosocial de los alumnos en las escuelas y los entornos de aprendizaje.

El compromiso de la Reina con Unicef es total y por eso apoya de forma activa el trabajo de la organización y participa puntualmente en sus actividades, de las que se mantiene constantemente informada. Este apoyo se materializó el pasado 13 de abril cuando fue nombrada defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia de Unicef, un nombramiento con el que esta agencia de la ONU quiere visibilizar el problema de la salud mental en todo el mundo en los colectivos más jóvenes.

Con este nombramiento, la Reina amplía su compromiso con la organización para contribuir a que los problemas emocionales y psíquicos de niños y adolescentes sirvan para aumentar la inversión en este ámbito y promover el bienestar de la infancia y sus cuidadores. El bienestar de los más pequeños es más vulnerable y requiere de mayores esfuerzos.

La salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad española que urge mejorar. Según la OMS, en el mundo, una de cada siete personas de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. Este año se pretende involucrar a todos en el cuidado y la protección de la salud mental desde la primera infancia y no solo en el ámbito institucional, sino también a jóvenes y adolescentes, así como a las familias con niños pequeños. También se quiere que desde las comunidades educativas se preste atención a estos problemas y se otorgue la importancia que tienen en la vida de las personas.

La educación emocional es una de las piezas clave para fomentar la salud mental desde las primeras etapas de la vida. Por ello es prioritario incrementar los recursos destinados a estos grupos que abarquen la prevención y promoción de la salud mental, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de cuidados de los trastornos mentales.