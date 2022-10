La Reina rescata el vestido 'confeti' con sello español que lleva una vez al año

La Reina ha presidido el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2022 bajo el lema Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar en el Impact Hub Piamonte de Madrid. Cita en la se contó no solo con la actuación del grupo Nena Daconte. ¿Cómo ha sido el look de doña Letizia? Recordemos que ayer la esposa de Felipe VI inauguró sus compromisos de agenda de esta semana en el Palacio Real de Aranjuez donde participó en la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes y posterior almuerzo con los patronos del Instituto Cervantes y embajadores iberoamericanos acreditados en España, donde recuperó un vestido rojo y cruzado de la firma Cherubina, prenda que realzó con unos nuevos pendientes de rubíes de Gold & Roses.

Un vestido de 2019

Para este acto celebrado en calle Piamonte en pleno barrio de Chueca, doña Letizia ha recuperado un vestido de Massimo Dutti que figuraba en la colección lanzada en octubre de 2019 por este sello de Inditex. Un diseño que tenía un precio original de 99,95 euros. La prenda se caracteriza por tener cuello redondo y abertura en forma de lágrima en el escote, manga larga ligeramente abullonada y cintura entallada con estratégicos drapeados. No obstante, su principal reclamo visual es su estampado de lunares verdes, rosas y azules sobre fondo azul marino que simula un efecto confeti, que da nombre a la pieza.

Lo ha llevado cuatro veces en cuatro años consecutivos

Curiosamente, desde que lo estrenara en 2019, lo ha lucido hasta la fecha una sola vez al año y sin olvidarlo. Durante su visita oficial a Corea del Sur a finales de octubre de 2019 tras acudir a los actos con motivo de la coronación como emperador de Naruhito de Japón, fue cuando llevó por primera vez este diseño de Massimo Dutti. Tras Seúl, la Reina lo rescataría en 2020 para acudir a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo-Fitur en Madrid, donde rompió tradiciones al llevar esta prenda. Un año después, en 2021, lo seleccionaría para participar en dos audiencias en el madrileño Palacio de la Zarzuela en las que recibió a una representación de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid y a otra de la Generación CØDE.

Tiene una fórmula favorita para combinar su vestido ‘confeti’

Siempre que ha llevado este vestido de Massimo Dutti, doña Letizia lo ha combinado con complementos en tono marrón rojizo. En esta ocasión (y como en las anteriores), luce sus salones de doble textura de Magrit, a juego con una cartera de mano de la misma firma. Como joyas, además de su anillo de Karen Hallam, luce sus pendientes triples (simulan ser tres pequeños aros independientes) de oro y diamantes, de Gold & Roses. Se trata de una pieza que estrenó el pasado 6 de septiembre y recuperó en varias ocasiones durante el pasado mes tanto en el Reino Unido como en Nueva York.