Doña Letizia da una tercera vida a su vestido rojo, el 'diseño de invitada definitivo'

La pasada semana, la Reina confirmó su fórmula estilo favorita para comenzar el otoño: recuperar básicos de su armario que son fáciles de combinar. De este modo, primero nos dejó volver a ver su falda tubo en color azul que, curiosamente, comparte con otras royals. Posteriormente, recicló unos pantalones culotte que son tan favorecedores, como prácticos. Un día después, el día 29 de septiembre, daba una nueva oportunidad a su traje gris de Bimba y Lola que estrenó en 2021 y lo acompañaba de sus tacones transparentes. Hoy, doña Letizia retoma sus compromisos laborales en el Palacio Real de Aranjuez (Madrid) donde ha participado junto al rey Felipe VI en la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes y posterior almuerzo con los patronos del Instituto Cervantes y embajadores iberoamericanos acreditados en España.

Un vestido que gustó a los lectores de ¡HOLA!

Para sus compromisos en el Palacio Real de Aranjuez (Madrid), doña Letizia ha vuelto a reciclar. En concreto, la esposa del rey Felipe VI ha rescatado por segunda vez un diseño en crepé ligero rojo y cruzado de la firma Cherubina. Con marga corta y falda midi, se trata del modelo Suzie (280 euros) y la firma lo presentaba como “el vestido de invitada definitivo”. Gusta tanto que hasta los lectores de ¡HOLA! eligieron esta creación como el segundo mejor look de la Reina en 2019 con un total de 28.815 votos.

Para complementar su vestido en esta ocasión, doña Letizia luce sus salones destalonados en tono nude de CH Carolina Herrera. También luce su anillo de Karen Hallam, del que no se separa. No obstante, sí que hay una joya de estreno en su estilismo, pues luce por primera vez unos pendientes de oro rosa, diamantes y rubíes de Gold & Roses, modelo Needle I Am (1.680 euros) de la colección I am red.

Su anecdótica coincidencia con Maribel Nadal

Doña Letizia decidió recuperar su vestido wrap de Cherubina por primera vez el pasado 18 de julio de 2022 durante la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2019 y del Premio Nacional del Deporte Extraordinario 2020 en el Palacio Real de El Pardo. Allí, protagonizó una curiosa conexión con Maribel Nadal. Y es que la hermana de Rafa Nadal, que recogía un galardón en nombre del tenista, también decidió definir su imagen como invitada perfecta a través del color rojo y con una prenda también infalible, un mono. Al igual que ella, otras invitadas al acto también conectaron con la Reina al elegir esta tonalidad para sus looks.

El día de su estreno

Fue el 1 de junio de 2019 el día en el que doña Letizia estrenó este vestido rojo y cruzado. Concretamente, lo hizo para presidir el acto en Sevilla con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Y con él, marcó un antes y un después en su armario, pues era la primera vez que definía su imagen con una creación de Cherubina. Posteriormente, ha ido adquiriendo otros modelos de este sello sevillano como su apuesta moteada que llevó en Windsor cuando don Felipe VI fue investido como cabellero de la Orden de la Jarretera por Isabel II hasta la propuesta que llevó en su viaje a Suecia en noviembre de 2021.

