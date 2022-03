Y el mejor look de la Reina en 2019 según los lectores de HOLA.com es... Gracias a vuestros votos, el vestido con lazada y flores en relieve de Pertegaz que llevó en Oviedo se convierte en el estilismo ganador

Durante este 2019, la Reina ha triunfado con un renovado estilo en el que no han faltado la incorporación de nuevos sellos o nuevos estilos. Hace unas semanas, analizábamos sus 24 elecciones más comentadas de gala y de invitada con el objetivo de conocer a través de una votación cuál de todas ellas se convertía en su mejor look del año. Por fin, la incógnita se ha resuelto gracias a la opinión de los lectores de HOLA.com. Gracias a un 28% votos (30.883 de los 108.539 totales), el estilismo ganador es el que llevó doña Letizia el pasado 18 de octubre en las audiencias con los galardonados en los Premios Princesa de Asturias, distinciones que se entregarían horas después en el Teatro Campoamor de Oviedo. Una significativa apuesta que suponía el retorno de la firma Pertegaz a su vestidor después de elegirla hace 15 años para la creación de su vestido de novia.

El mejor look de la Reina en 2019 es un vestido con línea lápiz que presenta cuello a la caja con gran lazada. Llamó especialmente la atención este diseño por sus bordados florales en relieve, que la aportaba un toque de distinción respecto a elecciones elegidas para estas audiencias en años previos. Además, al decantarse por un diseño de Pertegaz (firma cuyo fundador falleció el 30 de agosto de 2014) rompía con la tradición de vestir de Carolina Herrera en este acto.

Además, la Reina no había vestido de Pertegaz desde que luciera su vestido de novia el 22 de mayo de 2004. Sin embargo, este año recuperó la confianza en este sello por partida doble, ya que semanas después llevaría un esmoquin con plumas de esta firma durante la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona 2019. Por su parte, esta compañía ha vivido un año muy singular, pues no solo ha visto como doña Letizia volvía a llevar sus diseños sino que inaugura una nueva era tras el fichaje de Jorge Vázquez como nuevo diseñador.

Su vestido en las audiencias del 18 de octubre podría encontrarse en el look book de la colección otoño-invierno 2019-2020 de Pertegaz, pero que no figuraba entre los diseños a la venta en la tienda online. Para complementarlo, doña Letizia apostó por sus salones destalonados de Carolina Herrera en color negro, un modelo con el que se siente cómoda, pues también lo posee hasta en otras cinco versiones cromáticas diferentes.

Elegir a Pertegaz no fue el único recuerdo en Oviedo que la Reina hacía al día de su boda. Como joyas, llevó unos pendientes de diamantes muy significativos, ya que son un regalo de don Juan Carlos y doña Sofía con motivo de su enlace con Felipe VI. Por otro lado, no faltó su anillo artesanal de Karen Hallam, un presente de sus hijas del que no se desprende en los últimos meses.

En la segunda posición de esta votación, se encuentra el look que llevó doña Letizia en Sevilla con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (26% de los votos). En aquella ocasión, estrenó un vestido rojo cruzado (modelo Suzie) de Cherubina, firma sevillana que incorporaba a su armario. Complementando los puestos de cabeza de este ránking, figura el estilismo de gala que llevó en Marruecos (10%) y que se acompañaba de un estilo nupcial que le sentaba especialmente bien.