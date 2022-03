La Reina vuelve a vestir de Pertegaz por primera vez desde su boda en 2004

Siete horas antes de que se despliegue la alfombra azul con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019, los reyes de España y, por primera vez, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han reunido con los galardonados en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, en Oviedo. Unas audiencias en las que doña Letizia siempre ha definido su imagen a través de las propuestas de una de sus firmas de cabecera, Carolina Herrera, y confiando en el color rojo como base para su look. Por lo tanto, dejaba la innovación para su cita de concierto previa a este día y en la que ayer arriesgó con un conjunto de delicado corsé con plumas y pantalón de The 2nd Skin Co., sello español que debutaba en su vestidor. Hoy, la Reina cambia de estratégica con una prenda de estreno y de estilo muy diferente a las elecciones de años anteriores. Además, pertenece a Pertegaz, sello que le vistió en el día de su boda, y del que no había llevado ninguna creación desde aquel 22 de mayo de 2004.

VER GALERÍA

-Lee también: Leonor es fiel a su silueta 'corola' mientras Sofía innova con un vestido 'wrap'.

En esta ocasión, doña Letizia se decanta por una línea lápiz similar a la de años anteriores, pero añade un detalle sin precedentes: acompaña su escote a la caja de una gran lazada al cuello. Además, su elección llama especialmente la atención por sus bordados florales en relieve. Una apuesta que también sorprende, ya que hasta ahora solo había llevado motivos florales estampados y nunca con este acabado 3D.

VER GALERÍA

Otra gran novedad de su imagen es la gama cromática elegida. Por primera vez, no es un tono rojo el que ilumina su look, sino que confía en la elegancia de una tonalidad gris para triunfar. Lo mismo ocurre con sus zapatos. Nunca antes habían sido en color negro. Eso sí, recurre a sus salones de Carolina Herrera, que tiene hasta en cinco versiones cromáticas diferentes.

VER GALERÍA

Con su elección de un diseño de Pertegaz (firma cuyo fundador falleció el 30 de agosto de 2014), rompe con la tradición de vestir de Carolina Herrera en este acto. Sus cuatro elecciones previas pertenecían a este sello y hoy da un giro inesperado a su imagen con su nuevo vestido floral, una creación que figura en el look book actual (colección otoño-invierno 2019-2020), pero que no se encuentra entre los diseños a la venta en la tienda online.

VER GALERÍA

No obstante, su apuesta de Pertegaz no ha sido el único recuerdo que la Reina ha hecho al día de su boda. Como joyas, llevó unos pendientes de diamantes muy significativos, pues se trata de un regalo que recibió de don Juan Carlos y doña Sofía con motivo de su enlace con Felipe VI. Por otro lado, no falta su anillo artesanal de Karen Hallam, del que no se desprende últimamente.

Loading the player...

Los Reyes oyen la canción de su boda interpretada por una banda de gaitas en Asturias