Por la mañana estuvieron en la Pascua Militar Los Reyes y sus hijas rompen con su tradición más familiar del 6 de enero A don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía no se les vio en casa de Jesús Ortiz, padre de la Reina, donde cada año solían merendar roscón e intercambiarse los regalos

Este año, don Felipe y doña Letizia han roto con la tradición de merendar roscón e intercambiarse los regalos en la tarde del 6 de enero. Navidad tras Navidad, acompañados de sus hijas, se desplazaban en coche hasta la casa de Jesús Ortiz, padre de la Reina, para poner el broche de oro a las festividades. En esta ocasión no se les ha visto en los aledaños de la residencia del periodista, aunque se desconoce si se vieron en otro lugar o si la visita se produjo en otra fecha. Se esperaba que en esta ocasión el encuentro fuera distinto ya que la princesa Leonor finalizó las vacaciones de su colegio de Gales el 5 de enero, un día antes de la cita familiar con su abuelo materno. En Reino Unido no se celebran los Reyes Magos, motivo por el que ya ha retomado sus clases. Finalmente, la tarde de roscón ha sido más diferente de lo esperado ya que no se ha producido y se desconoce el motivo de esta ausencia.

Quizá, como ha ocurrido en muchos hogares, ante el avance de la variante ómicron y el aumento de contagios, los Reyes hayan decidido optar por la precaución y no reunirse en un lugar cerrado con el veterano comunicador y su esposa, Ana Togores. Jesús Ortiz lleva varios meses jubilado después de haber estado toda una vida dedicado al mundo de la comunicación. O quizá y debido a que Leonor tenía que regresar a su internado un día antes, hayan coincidido en otra fecha. La Princesa de Asturias ha pasado las vacaciones de Navidad en España, donde regresó el pasado 10 de diciembre. También cabe la posibilidad de que el suegro de Felipe VI no estuviera en su domicilio.

-La anécdota del día: Don Felipe, al rescate de una valiosa joya de la Reina

-La Reina se convierte en noticia por su labor informativa en el 20º aniversario de la llegada del euro

A la cita a la que don Felipe y doña Letizia no han faltado es a la Pascua Militar. Este acto castrense se celebró en la plaza de la Armería del Palacio Real y estuvo marcado por la crisis sanitaria y también por una simpática anécdota protagonizada por la Reina. Segundos antes de escuchar el Himno Nacional se le cayó el broche de diamantes y perlas, que llevaba y don Felipe se agachó para cogerlo. Ya en el interior del Salón del Trono, donde continuó la ceremonia, se vio a doña Letizia lucir en el vestido esta valiosa pieza que llevó en esta misma ocasión hace tres años. La historia de la joya se remonta a comienzos del siglo XX, perteneció a la reina Victoria Eugenia y forma parte de las conocidas como 'joyas de pasar'.

VER GALERÍA

Los planes de la Familia Real en los días de vacaciones se han desarrollado en privado, pero no faltó en Nochebuena el discurso de don Felipe, donde sus hijas tuvieron un importante protagonismo gracias a un elemento decorativo con mucho significado. En la Sala del Palacio de La Zarzuela, además de adornos propios de esta festividad, se encontraba una foto perteneciente al primer acto en solitario de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Gracias a esta imagen tomada en el Hayedo de Montejo el pasado mes de julio en la clausura de la campaña Un árbol por Europa quedaba patente el protagonismo institucional que ambas han tenido a lo largo de estos últimos doce meses y que, previsiblemente, seguirán manteniendo en este 2022. Unos días antes, los cuatro protagonizaron la felicitacion de Navidad con una imagen de la vuelta a casa de Leonor, que se realizó en los jardines del Palacio de la Zarzuela.

Loading the player...

La anécdota del día: Don Felipe, al rescate de una valiosa joya de la Reina