El encuentro de la Reina con los pequeños 'lingüistas' de San Millán de la Cogolla

Siempre volcada con su antigua profesión y con el idioma, doña Letizia ha viajado este miércoles hasta San Millán de la Cogolla (La Rioja) donde ha presidido la clausura del XV Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundéu RAE, que se centra en la divulgación científica, en concreto, la relacionada con la pandemia de Covid-19. A su llegada, la Reina ha participado muy atenta en un encuentro con un grupo de niños de la localidad que le han mostrado varios dibujos, a modo de bienvenida y que ella ha recogido. Es la segunda vez, en menos de un mes, que la esposa de don Felipe visita La Rioja. El pasado 30 de septiembre se desplazó hasta Haro con motivo de la inauguración del curso en formación profesional.

Vestida con pantalones de cuero y chaqueta de cuadros, la Reina ha vuelto a participar en un acto en el que la lengua castellana ha sido la gran protagonista. En esta ocasión, las sesiones se han centrado sobre los bulos científicos en los medios de comunicación y cómo la lengua y el periodismo pueden ser la mejor arma para evitarlos. El uso preciso del idioma y la lucha contra la desinformación ha sido clave durante estos tiempos de pandemia donde la población ha seguido la evolución de la crisis sanitaria gracias a los medios de comunicación. Es ya una tradición la presencia de doña Letizia en este seminario que se celebra, como no podía ser de otra manera, en la cuna del español. Cabe recordar que durante las semanas de confinamiento, los Reyes estuvieron teletrabajando desde Palacio y mantuvieron multitud de llamadas y videoconferencias con representantes de todos los sectores de la vida económica, política, social y cultural del país.

La pandemia ha hecho que la información sobre salud, investigación, medicina y ciencia haya saltado a las primeras planas de manera casi diaria, haciendo que el rigor y la precisión de las palabras haya sido clave, especialmente con la entrada de nuevos términos y expresiones que ya han venido para quedarse y que anteriormente solo eran usados por sectores muy técnicos. Afrontar cómo se puede divulgar ciencia de manera fácil y eficaz, si es lícito hacerlo desde cualquier plataforma, cómo combatir los bulos y las herramientas que tiene la prensa, son algunas de las cuestiones que se han estado debatiendo en este simposio.

Los monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla fueron declarados en 1997 Patrimonio de la Humanidad, tanto por razones históricas, artísticas y religiosas, como por razones lingüísticas y literarias. Representa, por un lado, un testimonio excepcional de la introducción del monacato cristiano en el siglo VI y de su pervivencia continuada hasta la actualidad. Por otro, poseen una destacada importancia asociativa por ser el lugar en el que surgieron las primeras manifestaciones escritas de la lengua española.

A pesar de haber dejado hace ya muchos años su faceta de periodista, doña Letizia sigue mostrando un gran interés por el oficio que desempeñó antes de su boda. De hecho, hace unas semanas regresó a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid con motivo de su 50º aniversario, donde además de ser nombrada exalumna de honor pronunció un discurso muy personal, con guiños a su época de estudiante que destilaba emoción por los cuatro costados. "Venir cada día durante cinco años a esta facultad deja huella", dijo. "Les confieso que aquí me enseñaron muchísimas cosas, entre otras, a usar el tipómetro. Sí, sí a contar cíceros. Aprendí mucho más desde luego. En las aulas y fuera de ellas, ¡qué les voy a contar de la cafetería de esta facultad!". También rescató algunas anécdotas de su etapa como universitaria como cuando recordó que uno de los catedráticos le dijo: "Ortiz, yo no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival", explicó.

La agenda de los Reyes va recuperando su ritmo después de que a finales de septiembre se desplazaran a La Palma, donde pudieron ver de primera mano las zonas más afectadas por el volcán. Mientras la Reina ha estado por tierras riojanas, don Felipe se ha desplazado hasta Bilbao para inaugurar el Sum Bilbao 2021-Sustainable Urban Mobility Congress, donde se han analizado los retos y oportunidades de la movilidad urbana sostenible.