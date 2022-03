Los Reyes se visten de gala en una de sus citas imprescindibles con el periodismo

Don Felipe y doña Letizia se han mantenido fieles a un evento al que casi nunca faltan: los Premios Internacionales de Periodismo de ABC, llamados "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" y "Mingote". Este año, en la primera edición después del centenario, se lo llevan el escritor y columnista Javier Cercas por su artículo La revolución de los ricos publicado en El País Semanal el 8 de marzo de 2020; el periodista José María Carrascal por su extensa trayectoria en la que ya ha conseguido un Cavia (en 1986); y el ilustrador Ricardo Martínez Ortega 'Ricardo' por su viñeta "visionaria" publicada en El Mundo el 14 de febrero de 2020 en referencia al coronavirus. Los Reyes han sido los encargados de hacer entrega de estos valorados galardones, cuyos ganadores son seleccionados por un jurado de directores de distintos medios y presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Como manda el protocolo, los Reyes han sido recibidos a su llegada al evento por la directiva del periódico ABC y las autoridades presentes, entre las que se encontraba la presidenta del Senado, Pilar Llop; el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Para don Felipe y doña Letizia es "siempre un placer", como decían hace algunos años, acudir a estos premios, y la Reina ha escogido en los últimos años algunos de sus looks más impactantes para formar parte de esta cena de gala.

En esta ocasión doña Letizia ha lucido un vestido midi de color blanco que ya le vimos en la inauguración de la temporada 2019/2020 del Teatro Real en Madrid. Un diseño de Lola Li con cuerpo de escote en uve y solapas tipo blazer, hombros estructurados y manga larga con puños ajustados. Con este look cambia la silueta entallada a la que estamos acostumbrados en ella por una oversize, más moderna y rompedora que encaja con la tendencia que siempre quiere mostrar en estos premios. El Rey, por su parte, ha llevado el correspondiente esmoquin con pajarita.

El presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, ha dado comienzo al evento con un discurso que los Reyes escuchaban atentamente desde la primera fila. En sus palabras no faltaba el recuerdo a las víctimas del coronavirus, pero tampoco una mención a la importancia de los medios de comunicación en tiempos difíciles como este. Ha querido homenajear también a los premiados por su encomiable tarea, mencionando uno a uno y algunas de sus frases más representativas, como la de Javier Cercas que considera que no es "periodista sino escritor de periódicos". Además, agradecía la presencia de los Reyes como una "garantía", así como el apoyo de la Corona a la libertad de prensa.

Los Reyes han sido quienes ha puesto en manos de cada uno de los premiados la estatuilla, a quienes don Felipe y doña Letizia han dedicado unas breves palabras de felicitación en privado cuando se han subido al escenario. Además, han posado juntos mientras que aplaudían los reducidos asistentes al evento, entre los que había diversas personalidades del mundo del periodismo y la cultura, como Carmen Posadas y Elena Cué.

Por su parte, José María Carrascal, a sus 90 años, ha dado un divertido discurso en el que ha admitido que su primera preocupación al recibir la llamada que le comunicaba el premio era que no le cupiera el esmoquin. Un pensamiento que contrastaba con el que sintió en los 80 cuando recibió el Mariano de Cavia y creyó que aún tendría que demostrar su valía en los años venideros. También Ricardo ha tirado del humor, que tanto caracteriza su trabajo, y ha admitido que cuando le telefonearon no recordaba la viñeta por la que le galardonaban, así que se preocupó, pensando que iba a llevarse el honor de otro dibujante. Pero no fue así, de decho, la premiada es una de las obras que hizo antes de sufrir una pancreatitis en 2020 que le hizo soltar el lápiz durante tres meses y dar comienzo a una nueva etapa en su vida.

"A la Reina y a mí nos alegra siempre entregar estos premios en esta casa", ha dicho don Felipe en su discurso. Con sus palabras ha reiterado lo que ya ha asegurado año tras año de que esta es una de sus citas imprescindibles, a la que en los últimos años solo ha faltado en 2017, dejando a doña Letizia presidirla en solitario. "Como la sociedad, el periodismo también está inmerso en un claro proceso de transformación", ha señalado el Rey, mencionando los retos del teletrabajo y las nuevas narrativas, entre otros.

El próximo aniversario será en 2029

El premio Mariano de Cavia fue instituido en 1920, dos días después de su muerte por el fundador del periódico, Torcuato Luca de Tena. Por eso en 2020 se celebraba el centenario de este galardón que tienen cuatro poseedores del Nobel: Jacinto Benavente, Camilo José Cela, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Por su parte, el Luca de Tena tiene su origen en 1929 y distingue una trayectoria periodística sobresaliente en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC: rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa. En cuanto al Mingote, reconoce alternativamente chiste, caricatura o dibujo y fotografía publicado en papel o soporte digital.