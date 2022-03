Los Reyes reciben una singular propuesta durante una cita centenaria en homenaje al periodismo

Don Felipe y doña Letizia han hecho un alto en su gira por las diferentes comunidades autónomas que arrancaron en Canarias el pasado 23 de junio, para rendir tributo a una de las grandes pasiones de la Reina y a la que dedicó buena parte de su vida: el periodismo. En la sede de ABC, en Madrid, no han faltado al acto de honor a los galardonados con los Premios Internacionales de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote que, además, celebran su centenario. En una noche en la que la labor periodística fue protagonista, y los Reyes no solo han homenajeado a los premiados, si no que también han recibido alguna que otra propuesta a considerar de uno de ellos.

Como en anteriores ediciones, los Reyes han sido recibidos a su llegada al evento por la directiva del periódico y las autoridades presentes, entre las que se encontraba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Rodeada de compañeros, y manteniendo la debida distancia de seguridad en los saludos y la bienvenida, doña Letizia ha acertado con un espectacular vestido midi rojo palabra de honor con escote asimétrico. Muy sonrientes y con sus mascarillas en la mano, han posado a su llegada con las personalidades del diario antes de dirigirse a la cena en honor a los premiados.

Los galardones reconocen la trayectoria profesional y los mejores trabajos periodísticos publicados por empresas editoras en sus medios a lo largo del año 2019. Como consecuencia de las situación sanitaria, en esta ocasión, el jurado, formado por los periodistas Santiago Muñoz Machado, como presidente, Soledad Gallego, Jordi Juan, Francisco Rosell, Bieito Rubido y José Miguel Santamaría, se ha reunido de forma telemática y se ha decantado por conceder el Premio Mariano de Cavia a Arturo Pérez-Reverte, que ha recordado en su discurso al fallecido David Gistau, quien, a su juicio, era el verdadero merecedor de este reconocimiento. El Luca de Tena ha ido para la veterana periodista Maruja Torres, que ha aprovechado para intercambiar unas breves palabras con los Reyes al recoger el galardón, y el fotógrafo Dani Duch se ha hecho con el Mingote y ha reivindicado la dignidad del fotoperiodismo al recogerlo. Además, ha protagonizado una de las anécdotas de la noche al atreverse a hacer una propuesta a los Reyes: retratarlos en su vida privada.

Homenaje a la labor del periodismo durante la pandemia

En la cena de honor con los galardonados, el Rey no ha olvidado mencionar las extraordinarias circunstancias en las que se celebra este centenario y que supone un esfuerzo extra que ha agradecido. A pesar del “inmenso reto”, ha enviado un mensaje de esperanza. “Estoy seguro de que esta vez también lo lograremos. Unidos; con confianza, solidaridad y esfuerzo. Tenemos, además, la oportunidad de responder a este envite con un impulso modernizador, que nos permita seguir avanzando en la indudable historia de éxito que ha sido la España democrática”, ha afirmado antes de recordar que los periódicos siguieron haciendo llegar su labor a los ciudadanos y se reforzaron las ediciones digitales, aunque haya sido introduciendo ciertos cambios. “Las redacciones se vaciaron y fue necesario implantar nuevos sistemas de teletrabajo, asumiendo un desafío tecnológico y organizativo inédito”, ha recordado.

Tras este particular homenaje a la profesión periodística, Felipe VI ha dedicado unas palabras a los premiados. Ha repasado la trayectoria de Arturo Pérez-Reverte, premiado por su artículo La posada de Dickens, para después bromear sobre una frase habitual del escritor y periodista, que dice que no se presenta a los premios, sino que se los dan “a traición”. Sobre Maruja Torres, cuya columna Vieja, amortizada y en casa, ha destacado su contacto permanente con la realidad y la vida a pie de calle. “Su carrera profesional es una historia de verdadero mérito y admirable perseverancia”, ha subrayado. Finalmente, de Dani Duch, reconocido por una fotografía de Isabel Díaz Ayuso tras ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, ha alabado su duro trabajo durante la pandemia y su don “de poseer una mirada propia”.

Entre los invitados se encontraban personalidades de las letras y el periodismo como el director de El Español, Pedro J. Ramírez, la escritoria Carmen Posadas, el periodista Juan Manuel de Prada y la cantante lírica Ainhoa Arteta. También han asistido representantes de la política como el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

El Premio Mariano de Cavia fue instituido en 1920 dos días después de su muerte por el fundador del periódico, Torcuato Luca de Tena. Desde entonces numerosas personalidades del mundo del periodismo han ido engrosando el listado de agraciados. Cuatro premios Nobel tienen también el Cavia: Jacinto Benavente, Camilo José Cela, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Por su parte, el premio Luca de Tena tiene su origen en 1929 y dinstingue una trayectoria periodística sobresaliente en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC: rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa. En cuanto al Premio Mingote, reconoce alternativamente chiste, caricatura o dibujo y fotografía publicado en 2018 en papel o soporte digital. El primer Cavia fue Dionisio Pérez, por un artículo publicado en Nuevo Mundo.

