Doña Sofía lidera la 'operación frío' más cálida que podamos imaginar

Si algo ha quedado claro es que la reina Sofía no ve el encierro como una opción en tiempos de pandemia. La madre de Felipe VI está encantada de poder ayudar y no ceja en su empeño. Igual que hicieron los Reyes, recorriendo una a una todas las comunidades autónomas con el fin de reactivar la economía y apoyar al turismo; la reina Sofía se ha propuesto un compromiso parecido. Uno a uno quiere conocer los cincuenta y cuatro Bancos de Alimentos que hay en España y no parece dispuesta a mover ni una coma de su plan.

Este viernes doña Sofía llegaba al banco de alimentos de Colmenar Viejo, una localidad situada a cuarenta kilómetros del centro de Madrid, para conocer de la mano de sus responsables y voluntarios la situación de la entidad ante el aumento de la demanda de alimentos provocada por la crisis de la COVID-19. Lo hace en un momento clave, ya que se está celebrando la gran recogida de alimentos 2020 en supermercados y establecimientos de toda España.

Después de descubrir las deficiencias y limitaciones que tienen los Bancos de Alimentos, de forma paralela, la Fundación Reina Sofía se ha volcado en la “Operación Frío” y ha aportado los primeros 100.000 € para dotar a los 54 Bancos con equipos de refrigeración para almacenar y distribuir alimentos frescos, fundamentales en la alimentación y que habitualmente no se donan por las dificultades de conservación y transporte.

Aunque este compromiso es el que mueve a la reina Sofía en los últimos tiempos, lo cierto es que la madre del jefe del Estado no descuida las causas que siempre le han preocupado como las medioambientales y de conservación. Así cerró su verano –atípico para todos y marcado para la Casa Real por el traslado del rey Juan Carlos- participando en una liberación de tortugas en Mallorca y recogiendo residuos en las playas de Málaga, dando visibilidad al problema que presentan las mascarillas y los guantes que no se tiran en los lugares adecuados. La reina Sofía acaba de cumplir los 82 años y, a pesar de formar parte de un grupo de riesgo por su edad, no está dispuesta a quedarse con los brazos cruzados. Goza de muy buena salud y no quiere recluirse en la Zarzuela. Tal y como publicaba ¡HOLA! con motivo de su cumpleaños, se encuentra en un momento especial y llena de vida.