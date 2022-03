Martina Jáudenes, la ahijada del rey Felipe, anuncia su embarazo

Nueve palabras le han bastado a Martina Jáudenes, ahijada del rey Felipe, para anunciar una de las noticias más importantes de su vida: su primer embarazo. La joven, de 28 años, ha querido compartir este jueves con todos sus seguidores la buena nueva y lo ha hecho con un mensaje en inglés y junto a una fotografía en la que ha mostrado su incipiente tripita de embarazada. "Our biggest adventure starts now - Baby #1 on board @luisabascal24" ("Nuestra mayor aventura comienza ahora: bebé #1 a bordo @luisabascal24"), escribía hace apenas unas horas, desatando rápidamente las felicitaciones de numerosas personas, entre ellas la modelo Mayte de la Iglesia y la periodista de moda Sofía Paramio, que se convirtió en madre primeriza hace apenas unos meses.

Lo cierto es que la ahijada del monarca era, hasta hace bien poco, prácticamente una desconocida para la opinión pública. Fue este verano cuando su fotografía, en bikini y sobre un yate mientras saludaba y deseaba suerte a Felipe VI y al resto de los tripulantes de la embarcación, fue una de las instantáneas más curiosas que nos dejó la Copa del Rey Mapfre que se celebró en Palma de Mallorca y en la que participó el Rey a bordo del Aifos.

Poco después de aquella cita náutica, la ahijada de Felipe VI confesaba al diario Última Hora sus ganas de convertirse en madre, algo que se cumplirá muy pronto. "En el ámbito personal me veo formando la familia numerosa que siempre he querido tener, y en el ámbito profesional, creciendo, aprendiendo de ello y sacando lo mejor de cada etapa", explicó entonces la hija del compañero de regatas del monarca Eugenio Jáudenes y de Chusa Gómez de Diego.

Martina Jáudenes está casada desde el 9 de septiembre de 2017 con el empresario hostelero Luis Abascal, propietario del grupo de restauración La, La, La, en Madrid. El matrimonio se dio el 'sí, quiero' en una romántica boda celebrada en la isla balear y a la que acudió el propio rey Felipe, además de otros 200 invitados. En la actualidad la joven es, además de asesora patrimonial y modelo ocasional para firmas como Slow Love -de la que Sara Carbonero es socia- fundadora de la marca de cosmética natural, vegana y ecológica Mumdose.