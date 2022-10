Martina Jáudenes, ahijada del rey Felipe, se convierte en mamá por segunda vez

La felicidad de Martina Jáudenes y Luis Abascal es plena ahora que ha llegado al mundo su segundo hijo. Ha sido la propia empresaria, que es ahijada del rey Felipe VI, la encargada de compartir la bonita noticia. Lo ha hecho con una imagen del recién nacido descansando plácidamente en brazos y tapado con un arrullo blanco con adornos azules. También ha mostrado otra foto que resume a la perfección el inicio de la nueva etapa que comienza ya que está hecha en el ascensor, al ser dada de alta del hospital y volver los tres a casa.

En su hogar, con toda seguridad, la emoción se habrá multiplicado cuando su primogénito, Luis, haya conocido al nuevo miembro de la familia. La empresaria explicaba meses atrás en las páginas de ¡HOLA! que para su hijo mayor iba a ser un "superregalo tener un hermano con el que jugar" a pesar de que al tener solo dos años (nació en pleno confinamiento) aún no es del todo consciente de los cambios ni de lo que suponía la barriguita de su mamá. Además, confesaba que no le preocupan los celos de su hijo y decía que, si aparecen, lo gestionarán de la mejor manera para repartir la atención entre los dos.

Poco a poco, Martina y Luis van cumpliendo su sueño de formar juntos una familia numerosa. Ella contaba con gran sentido del humor que comenzaron hablando de tener cuatro y han bajado a tres, pero ahora disfrutan del presente y de la gran alegría que supone tener dos pequeños en casa, llenando todos los rincones con sus risas, sus miradas y sus mágicas primeras veces. "Al principio, pensé que me encantaría tener una niña para así tener la parejita, pero en el fondo siempre he querido ser madre de niños", aseguraba la modelo ocasional, que ha trabajado para Slow Love, la firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez.

La empresaria, que es también asesora patrimonial, tuvo unas primeras semanas complicadas por las náuseas, pero ha podido mantenerse muy activa durante toda la dulce espera. "Es diferente en el sentido de que va pasando el tiempo y no eres consciente porque tienes a otro enano por la casa que no para. Ya no tengo tanto tiempo para mí como tuve con el primer embarazo y eso se nota", nos contaba. Martina ha vivido esta etapa a la vez que otras amigas como María Fernández-Rubíes, quien espera su segundo bebé tras la llegadae en 2020 de Nico, quien a su vez se lleva solo unos meses con Luis.

Cinco años de su boda, con el Rey como invitado

Martina y Luis acaban de celebrar su quinto aniversario de boda. Se dieron el "sí, quiero" en septiembre de 2017 en un romántico enlace al que no faltó don Felipe, quien acudió solo, sin la compañía de la reina Letizia. El jefe del Estado tiene una estrecha relación con toda la familia que comenzó al compartir regatas con Eugenio Jáudenes, padre de la empresaria junto a Chusa Gómez de Diego. La ceremonia religiosa fue en la iglesia de San Nicolás, en Palma, y después se trasladaron al Castillo de San Carlos, donde hubo un cóctel al aire libre con música en directo.

