La familia crece: María Fernández-Rubíes está esperando su segundo hijo con Manu Losada

¡Buena noticia! María Fernández-Rubíes y su marido, Manuel Losada, están esperando su segundo hijo. La influencer está de nuevo embarazada cuando su hijo Nico está a punto de cumplir los dos años de vida. Hace apenas unos días la vimos en la boda de Teresa Andrés Gonzalvo, celebrada en Valencia, pero no se le notaba barriguita, así que nadie había sospechado que pudiera haber un nuevo miembro de la familia a la vuelta de la esquina. "Bebé número 2 cargando", ha compartido la joven junto a un vídeo en el que recuerda algunos de los momentos más bonitos de su primera gestación y en el que se puede ver que se encuentra en la décima semana de las 40 que le quedan por delante. Se espera que el bebé nazca en los primeros meses de 2023.

María Fernández-Rubíes se casó el 24 de febrero de 2018 en Madrid, en una romántica ceremonia que fue cumbre de influencers de nuestro país como a posteriori lo han sido la de Marta Lozano o Teresa Andrés Gonzalvo. Dos años más tarde y en mitad de la pandemia, la creadora de contenido anunció que estaba esperando un niño que llegó al mundo en septiembre de 2020. Con la suerte de que su gran amiga María Pombo estuvo embarazada a la vez y tres meses más tarde llegó al mundo Martín, un gran compañero de juegos para Nico. Ahora, los dos tendrán que aprender a compartir su tiempo con el nuevo miembro de la familia.

Unos meses más tarde del nacimiento de Nico, María abría las puertas de su casa a ¡HOLA! y contaba cómo estaba llevando la maternidad. "La experiencia de ser madre está siendo maravillosa, superando cualquier expectativa", decía la influencer, que no podía apartar los ojos de su bebé. Sin embargo, no fue todo un camino de rosas porque los inicios fueron duros: Nicolás sufre de ERGE silencioso/oculto (enfermedad por reflujo gastroesofágico) y hasta que le diagnosticaron los pasaron "bastante mal" en la familia. "Han sido tres largos meses de verle sufrir sin saber por qué, muchos pediatras, muchos tratamientos que no conseguían que mejorase… No ha sido hasta hace muy poco cuando me he dado cuenta, al hablar de mi experiencia en alto, de lo mal que lo he pasado", se sinceraba con la revista.

En abril, María admitía a ¡HOLA! que estaba dispuesta a tener otro bebé porque el pequeño Nico ya duerme con facilidad y sus rutinas se han establecido. "La gente me pregunta: '¿Para cuándo el siguiente?' Y yo respondo: 'Mira, a partir de ahora, cuando venga', pero es que, hasta este momento, yo pensaba en cómo iba a tener otro hijo si no me daba la vida", desvelaba. Finalmente la fortuna ha sonreído a la pareja y la creadora de contenido ha contado la noticia mientras se encuentra de viaje en Ibiza con motivo de la despedida de soltera de una amiga en común con María Pombo. En esta ocasión las influencers no compartirán la experiencia de la gestación a la vez (aunque la mujer de Pablo Castellano ha asegurado estar "más feliz que una perdiz por la noticia") pero la futura mamá de dos sí podrá intercambiar consejos y opiniones con Marta Pombo, que está esperando su primer hijo con Luis Zamalloa.