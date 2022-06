Marta Pombo presume de embarazo junto a Luis Zamalloa en la boda de su hermana Lucía

Marta Pombo ha lucido orgullosa su embarazo en la boda de su hermana Lucía, que se ha casado en Villafranca del Condado (Segovia) en una preciosa ceremonia a la que han asistido todos sus grandes amigos y familiares más cercanos. La influencer está esperando su primer hijo junto a Luis Zamalloa para el próximo mes de octubre y está viviendo la espera con toda la ilusión. Si recientemente la veíamos viajar al sur para la boda de Marta Lozano pero en solitario, ahora ha estado acompañada de su pareja para este evento tan importante en su familia.

Marta ha vestido un espectacular vestido corto de color rojo encendido con vuelo de escote cruzado y corte imperio con el que ha lucido el embarazo, un diseño cuya particularidad estaba en las mangas, largas y vaporosas que funcionaban a modo de chal a nivel visual. Una inspiración parecida a la que vestía su hermana María, pero en otro color vitamina como es el verde manzana. Con un maquillaje en tonos tierra y el pelo suelto con una trenza, la influencer ha vuelto a presumir de la naturalidad que tanto la caracteriza y que siempre conquista a sus seguidores.

Marta está muy ilusionada con el bebé que espera, una niña a la que va a llamar Matilda. En la boda de Marta Lozano la influencer se mostró emocionada por poder compartir ya esta clase de momentos con su hija. Ha vivido un embarazo muy bueno y recientemente aseguraba: "La verdad es que estamos felices, es la mayor ilusión de nuestra vida, es un regalo de Dios". Su relación con Luis Zamalloa está viviendo un gran momento, y el odontólogo está muy integrado en la familia, como ya demostraron recientemente cuando se fue con su cuñado, Pablo Castellanos, a las carreras de la Moto GP. Además, aunque el bilbaíno no

En mayo de 2021, Marta se abría con ¡HOLA! y desvelaba que, aunque todavía no estaba recuperada del todo, se encontraba mucho mejor de la depresión que sufrió tras la pandemia y su separación de Luis Giménez, con quien se casó en 2019. "He avanzado muchísimo y cada día estoy más tranquila y feliz, pero la salud mental es importantísima y no se puede dejar a medias en cuanto ves un poco de luz", decía, antes de conocerse su relación con Luis Zamalloa. Fue en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, en julio del pasado año, cuando presentó a su nueva pareja, tras haberse tomado unas "vacaciones" de las redes sociales que duraron dos meses y que le permitieron desconectar para volver a estar en contacto consigo misma.

Marta aseguraba a ¡HOLA! que ella misma estaba sorprendida porque el amor hubiera vuelto a su vida de nuevo después de su ruptura. "Es algo que nunca sabes cuándo llega y tampoco puedes… La gente me dice: “Pero, ¿no puedes esperar?”. Pero es que ha llegado ya y voy a vivirlo", confesaba. "No pienso en tiempos, ni en ir más despacio por si pasa algo. Yo lo vivo y lo siento", explicaba también.