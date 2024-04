Los significados que encierra la entrañable imagen de Mary de Dinamarca con su padre

Mary de Dinamarca cumple 52 años este lunes. Es su primera vuelta al sol como Reina y la ha querido enmarcar con una nueva imagen que dice mucho de ella. Cabría esperar un retrato oficial cargado de boato, simbolismo royal, realizado en un estudio y en el que fueran las protagonistas las grandes joyas históricas de la Corona, pero la reina Mary ha elegido una entrañable imagen junto a su padre, una foto que derrocha naturalidad y cercanía realizada por su hijo pequeño en su viaje privado a Australia, su país natal, el pasado diciembre, que muestra a una hija con su padre al que seguro que echa mucho de menos.

VER GALERÍA

El príncipe Vincent, de 13 años, fue el fotógrafo que inmortalizó a la Reina junto a su padre. Mary, una de las Reinas más elegantes y sofisticadas, aparece con una camiseta negra, el pelo recogido en una trenza, sin apenas maquillaje y abrazada a su padre, John Donaldson, de 82 años, en lo que fue un momento “especial”, tal y como ha informado la Casa Real.

- Federico y Mary de Dinamarca arrancan reinado con agendas separadas

- Mary de Dinamarca se estrena como Reina en un acto con sabor agridulce

- Salen a la luz las fotos más íntimas de los reyes Federico y Mary con sus hijos el día de la proclamación

En este nuevo reto que Mary de Dinamarca asume, no se olvida de sus orígenes ni de los suyos. A pesar de vivir en las antípodas, tiene muy presente a su familia y especialmente a su padre quien ya es un hombre mayor al que le resulta difícil viajar hasta Europa para participar de las celebraciones familiares de su hija y sus nietos. Ya hace un tiempo, que el querido padre de la Reina, catedrático de Matemáticas y nacido en Escocia, no quiere hacer un viaje tan largo y por eso no estuvo en la proclamación del nuevo Rey como tampoco se le vio en la Confirmación de sus nietos los príncipes Christian e Isabella.

VER GALERÍA

El viaje a Australia en el que Mary se reencontró con sus raíces fue de lo más significativo. Se produjo sólo quince días antes de que se hiciera público que sería la próxima Reina de los daneses y podría interpretarse como una despedida de una antigua vida y el cierre de un ciclo para abrir una nueva y apasionante etapa. Con su marido convertido en monarca, la agenda de Mary también tendrá mucho más peso y las oportunidades de poder escaparse al otro lado del mundo se antojan más bien escasas en un futuro. Es quizá por eso que ha querido hacer protagonista a su padre y enfatizar su lado más familiar en este primer cumpleaños como Reina.

- Los retratos oficiales de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca tras la proclamación

- Federico y Mary de Dinamarca ponen el broche de oro a su proclamación con un servicio religioso en la catedral de Aarhus

VER GALERÍA

John Donaldson y Henrietta Clark eran emigrantes escoceses y se casaron en Edimburgo en 1963. Ese mismo año decidieron mudarse a las antípodas y en 1975 obtuvieron la ciudadanía australiana. Mientras él trabajaba como profesor de Matemáticas, ella era asistente del vicerrector de la universidad. Juntos tuvieron cuatro hijos y formaron una piña hasta que la tragedia vino de forma inesperada el 20 de noviembre de 1997 cuando Henrietta murió a los 55 años tras las complicaciones surgidas durante una operación de cirugía cardíaca, ya que parecía una enfermedad del corazón de la que se estaba tratando.

Mary tenía 25 años cuando murió su madre y su pérdida ha marcado su vida. En una entrevista en 2014 dijo: “Me hubiera encantado haber pasado más tiempo con ella”. Su madre nunca conoció a Federico ni el destino de su hija, pero le dejó unas valiosas enseñanzas: “Mamá me enseñó a ser independiente y a creer en mí misma”. El padre de Mary rehizo su vida y se casó en 2001 en segundas nupcias con la escritora británica Susan Elizabeth Horwood, reconocida autora de novelas policíacas y de misterio que escribe con el seudónimo Susan Mody.

Haz click para ver el especial sobre Mary de Dinamarca, la primera reina consorte de Dinamarca que ha nacido fuera de Europa y también la primera en el trono danés con una carrera universitaria. Princesa desde 2004, tras su boda con el heredero, Federico, lleva más de 20 años preparándose para el papel que ahora desempeña. Se ha formado militarmente y tiene su propia fundación a través de la cual ayuda a los más vulnerables además de ser uno de los miembros de la Familia Real danesa más admirado y querido por sus conciudadanos. ¡No te lo pierdas!