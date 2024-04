Mary de Dinamarca se estrena como Reina en un acto con sabor agridulce

Mary de Dinamarca se ha estrenado como reina. La esposa del rey Federico se ha desplazado hasta Alemania, en el que ha sido su primer acto oficial desde la proclamación de su esposo, que tuvo lugar el pasado 14 de enero tras la abdicación de la reina Margarita II. La madre del príncipe Christian ha acudido a la final del Campeonato Europeo de Balonmano masculino que ha enfrentado a la selección danesa contra la francesa en Colonia.

Durante el encuentro, la Reina se sentó en las gradas junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Para la ocasión eligió un pantalón en azul marino, chaqueta en color berenjena, blusa blanca y joyas de perlas y no se despegó de sus gafas, para no perderse ningún detalle de la emocionante batalla deportiva. Finalmente, los galos derrotaron por 33 a 31 a los daneses en un encuentro de infarto que no se resolvió hasta la prórroga

“Ha sido un juego muy reñido. Esta foto tomada justo antes de que comenzara la segunda mitad del partido. Qué final… Bien luchado Dinamarca, se ha estado muy cerca y ha sido muy emocionante. Ha sido un esfuerzo impresionante hecho por todos en el Campeonato. Felicidades por la medalla de plata que tuvo el honor de entregar”, ha escrito la Reina. A la esposa del rey Federico se la vio sufrir y disfrutar a partes iguales en la gran final y también dar la enhorabuena y su apoyo a sus compatriotas por quedar en segunda posición.

Tras las celebraciones históricas de proclamación de Federico X, donde los nuevos Reyes deleitaron al público con un romántico beso, acudieron un día después al Parlamento para ser presentados ante la Cámara de representación de la soberanía popular. Una semana después y ya con la compañía de sus cuatro hijos, el monarca y su esposa acudieron a un servicio religioso en la catedral de Aarhus que ponía el cierre a las celebraciones por el cambio de trono en Dinamarca. Mientras su mujer viajaba a Alemania, el rey Federico participará este miércoles en su primer viaje internacional como jefe de Estado que le llevará a Polonia para fomentar la promoción comercial.

Haz click para ver el especial sobre Mary de Dinamarca, la primera reina consorte de Dinamarca que ha nacido fuera de Europa y también la primera en el trono danés con una carrera universitaria. Princesa desde 2004, tras su boda con el heredero, Federico, lleva más de 20 años preparándose para el papel que ahora desempeña. Se ha formado militarmente y tiene su propia fundación a través de la cual ayuda a los más vulnerables además de ser uno de los miembros de la Familia Real danesa más admirado y querido por sus conciudadanos. ¡No te lo pierdas!