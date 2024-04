Federico y Mary, nuevos Reyes de Dinamarca

Federico de Dinamarca ha sido proclamado nuevo Rey este domingo en un acto que ha tenido lugar en el balcón del Palacio de Christiansborg y ante cientos de ciudadanos. La primera ministra Mette Frederiksen ha sido la encargada de realizar una pequeña declaración a la muchedumbre que aguardaba antes de presentar a los daneses al recién estrenado monarca, quien vestido con uniforme militar de gala y lágrimas en los ojos, ha llegado al trono después de que su madre firmara una declaración de abdicación durante una reunión del Consejo de Estado que ha tenido lugar una hora antes de esta histórica primera aparición en público del nuevo jefe de Estado que reina ya como Federico X.

Loading the player...

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Antes de que el nuevo monarca haya salido al balcón, una guardia de honor ha formado en la puerta del Rey de Palacio. Justo en el momento de la proclamación, 48 guardias, el teniente de la bandera y el abanderado, así como un regimiento real con la bandera han hecho su formación. De lo más emocionado, en unas imágenes que recuerdan a las de su boda con Mary Donaldson en mayo de 2004 cuando no paró de llorar al ver acercarse al altar a la mujer de su vida, el nuevo Rey ha salido al balcón con la primera ministra y ha sido ovacionado por una ciudad que se ha volcado con el nuevo monarca.

VER GALERÍA

Después ha sido la reina Mary, impecable, con un vestido blanco y joyas históricas, la que ha salido a saludar a los daneses, también de lo más emocionada. Acto seguido se ha visto al príncipe Christian y después han salido los otros tres hijos de los Reyes, la princesa Isabella (16), guapísima de rojo, y los príncipes Vincent y Josephine (13) provocando la locura de los daneses que no han parado de aplaudir. Ha sido tanta la alegría de los ciudadanos que los Reyes han vuelto a salir al balcón ante la insistencia del público. Uno de los momentos más románticos ha sido cuando los Reyes, cogidos de la mano, se han besado en el balcón, como hicieron hace ahora casi 20 años con motivo de su enlace.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras esta proclamación, que ha tenido lugar a las 15: 00 horas, el príncipe Federico ha tomado la palabra desvelando el lema de su reinado, una tradición que se remonta al siglo XV. Los soberanos daneses han elegido una frase que les ha acompañado siempre, un propósito que resuma los valores y el espíritu que va a defender. Federico X ha elegido la frase: "Unido, comprometido por el reino de Dinamarca", unas palabras que sintetizan lo que quiere que sea su reinado.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En su breve intervención, el monarca ha dicho: "Mi madre, Su Majestad la reina Margarita II, ha reinado en Dinamarca durante 52 años. Durante medio siglo, ella ha seguido el devenir de los tiempos. Siempre será recordada como una Reina extraordinaria. Mi madre ha logrado caminar a una con su reino. Hoy el trono continúa. Mi esperanza es convertirme en el rey unificador del mañana. Es una tarea que he estado abordado toda mi vida. Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y gran alegría. Es un hecho que lo haré lo mejor que pueda y lo llevaré a cabo con vuestra confianza. Voy a necesitar todo el apoyo que pueda para conseguirlo. De mi amada esposa, de mi familia, de ustedes y de aquello que es más grande que nosotros. Me enfrento al futuro sabiendo que no estoy solo. Unido, comprometido por el reino de Dinamarca". Inmediatamente después, se ha realizado un saludo de 27 salvas en intervalos de 5 a 6 segundos desde Battery Sixtus en Holmen (Copenhague), la fortificación histórica desde la que se realizan este tipo de actos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Casi a la vez han sido algunas Casas Reales europeas las que han querido felicitar a los nuevos Reyes. Así, desde la monarquía que lidera Felipe VI se ha querido mandar este mensaje: "Nuestra felicitación en el inicio de vuestro reinado, con el mayor afecto personal y los mejores deseos para el pueblo de Dinamarca", junto a una imagen en la que además de don Felipe y doña Letizia, aparecen Margarita, Federico y Mary de Dinamarca, durante la cena de gala que tuvo lugar el pasado noviembre en Copenhague en la que fue la primera visita de Estado de nuestros Reyes.

VER GALERÍA

El rey Carlos Gustavo de Suecia, primo de la reina Margarita, ha mandado un telegrama de felicitación: "Te envío mis felicitaciones y las del pueblo sueco. Me gustaría expresar mis más sinceros deseos de éxito de mi parte y de mi familia. Este día nos recuerda la cercanía y cordialidad que unen a nuestros dos países y familias. Tengo la esperanza de que las ya muy estrechas relaciones entre Dinamarca y Suecia se profundicen aún más en los próximos años".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Harald de Noruega ha querido expresar sus más cálidos deseos y ha dicho que: "Mi familia y yo os enviamos nuestras sinceras felicitaciones como nuevos Reyes de Dinamarca(...) Ahora se continuará con el legado y llevaréis a Dinamarca hacia una nueva era. Estoy convencido de que cumpliréis de manera excelente con vuestros nuevos roles. Mi familia y yo esperamos y rezamos para que recibáis la fuerza y el apoyo que necesitáis en vuestra tarea".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Con posterioridad, el Rey ya proclamado en compañía de su esposa la reina Mary ha viajado en carruaje desde Christiansborg hasta el Palacio de Federico VIII en Amalienborg por las calles de la capital danesa escoltados por un escuadrón a caballo del regimiento de la Guardia donde ciudadanos y turistas han podido saludar y ver a los nuevos y flamantes Reyes. Sus hijos lo han hecho en vehículos históricos a motor. A las 17:00 horas se ha procedido a trasladar los estandartes reales desde el Palacio de Christian IX al Palacio de Federico VIII en Amalienborg.

VER GALERÍA

- Los lazos entre la Familia Real española y la danesa, más cercanos de lo que parecen

- Así es como Federico de Dinamarca se enteró de la abdicación de la reina Margarita precipitadamente

- La historia de la majestuosa carroza en caoba del siglo XIX que transportará a Mary y Federico de Dinamarca el día de su proclamación

Antes de salir al balcón, la Casa Real danesa ha compartido el primer retrato oficial del nuevo Rey y ha desvelado el monograma del monarca que consiste en dos F enfrentadas entre las que se encuentra una X que simboliza el número 10. En la parte superior, la corona, en un emblema que fue elegido por el Rey y diseñado por el experto heráldico Ronny Skov Andersen con ayuda del artista digital Stefan Laegaard. Poco a poco, este símbolo irá sustityuendo al de la reina Margarita en guiones reales y escudos de las Fuerzas Armadas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La histórica jornada se cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales en el antiguo parque de atracciones Tívoli de Copenhague que formarán corazones rojos en el cielo, 1.251 estrellas, 2.651 cohetes y diverso material pirotécnico que finalizará con los colores rojo y blanco, los mismos de la bandera nacional. Se espera que esta sesión se vea en toda la ciudad para dar la bienvenida a la nueva pareja real.

VER GALERÍA

La fórmula de proclamar desde el balcón de Palacio a los nuevos monarcas se remonta a la antigüedad cuando se anunciaba el cambio de trono a los daneses en los consejos abiertos en las diferentes partes del país. Entonces, era un funcionario de confianza el encargado de anunciar el relevo en el trono para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de enterase. Desde 1849 ha sido tradición que los nuevos reyes sean proclamados desde el castillo de Christiansborg. En la actualidad, es desde esta balconada desde la que se anuncia el traspaso de la Jefatura del Estado. Así ocurrió con la reina Margarita y con su padre, Federico IX, quienes fueron proclamados como monarcas en 1972 y 1947, respectivamente.

VER GALERÍA

En dos ocasiones en la historia, la proclamación del nuevo Rey de Dinamarca se realizó desde Amalienborg. La primera vez vez fue el 30 de 1906 cuando Federico VIII subió al trono. El castillo de Christiansborg estaba en obras después del incendio que sufrió en 1884. Seis años después, el 15 de mayo de 1912, Christian X fue proclamado, también desde Amalienborg tras la muerte de repente de su padre.

- Los importantes cambios que traerá a la institución la renuncia de Margarita de Dinamarca: de los vínculos al organigrama

- Así es el príncipe Christian de Dinamarca, el orgullo de la reina Margarita y futuro heredero al trono danés

VER GALERÍA

Presentación al Parlamento

Los actos de presentación del monarca no acabarán aquí. Este lunes a las 10:00 horas, la Familia Real participará en un acto en el Folketing (el Parlamento) donde el presidente de la Cámara y la primera ministra pronunciarán sendos discursos. Con posterioridad, los nuevos Reyes participarán en una recepción en el Ayuntamiento. Dentro de una semana exactamente, el 21 de enero, la Familia Real estará presente en un servicio de celebración en la Catedral de Aarhus (Jutlandia) con representantes de la vida oficial del país y representantes de la ciudad en una misa que estará oficiada por el confesor real y obispo de la diócesis, Henrik Wigh-Poulsen.

VER GALERÍA

El rey Federico X de Dinamarca abre así una nueva era tras los 52 años de reinado de su madre Margarita II que ha protagonizado la primera abdicación en el país en nueve siglos. El 31 de diciembre de 2023, la hasta jefa de Estado, de 83 años, anunció contra todo pronóstico y provocando una gran sorpresa su deseo de dar un paso atrás institucional. Además de no haber tradición de abdicar en la monarquía danesa, la Reina nunca había dado síntomas de agotamiento y siempre dijo que sería monarca hasta el final.

VER GALERÍA

A sus 55 años, Federico se convierte en un nuevo Rey de Europa, el destino al que estaba predestinado desde su nacimiento, a pesar de que en su juventud mostró rebeldía por no poder elegir otro futuro. Siempre fue un príncipe intrépido, de espíritu libre, aventurero, deportista, amante de los festivales de música, de la velocidad (se le llamaba el 'príncipe Turbo'), de tener relaciones sentimentales con mujeres que no se consideraban demasiado apropiadas para un futuro Rey y de protagonizar algunas polémicas hasta que en el año 2000 conoció a su esposa, la australiana Mary Donaldson durante los Juegos Olímpicos de Sidney y el flechazo fue inmediato.

VER GALERÍA

Junto a la reina Mary, la gran estrella de la monarquía danesa a la que le costó ganarse la confianza de su suegra, ha formado una familia numerosa. Además del príncipe heredero Christian (18) son padres de la princesa Isabella (16) y de los príncipes mellizos Vincent y Josephine, que acaban de cumplir recientemente 13 años. Gracias a su mujer, el príncipe rebelde aceptó su camino y se ha convertido en Federico X.

- Si queires que te enviemos todas las fotos y vídeos de la proclamación de Federico de Dinamarca apúntate AQUÍ a nuestra newsletter