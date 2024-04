Dinamarca, preparada para un día histórico con la proclamación de Federico X

Después de un sábado templado -para lo que es Dinamarca- con temperaturas que oscilaron entre los dos y los siete grados, este histórico domingo 14 de enero Copenhague ha amanecido helado, con un cielo despejado, termómetros bajos, pero, en un principio, sin amenaza de lluvias. Sin embargo, y a pesar de la contrarreloj de una proclamación que nadie vio venir, las calles que rodean a las residencias reales tienen movimiento desde primera hora y la esperanza es que cuando el todavía príncipe heredero salga al balcón del palacio de Christiansborg convertido ya en Federico X, momento previsto para las tres y diez de la tarde, haya un rayo de sol en este escenario de calles cortadas y enormes medidas de seguridad.

Nada que ver con el último relevo que se produjo en Europa: la coronación de Carlos III el 6 de mayo de 2023, entonces la Casa Real británica fijó el día en plena primavera para hacer que británicos y turísticas llenaran la capital. En Dinamarca todo es distinto, comenzando porque no es una coronación, una ceremonia que dejaron de hacer en 1648 con Federico III, y porque no tiene el halo de tristeza nacional que siguió al fallecimiento de Isabel II. El ambiente de este domingo en la capital danesa es festivo y el frío no ha frenado las ansias de los daneses más atrevidos de ocupar una primera fila en un momento que no se vive desde hace 52 años, cuando fue proclamada Margarita II.

Y es que aunque los daneses se preparan para un cambio de época siempre tendrán muy presente a Margarita II. Por ello, desde la Casa Real se ha querido compartir algunos de sus retratos históricos para rendir homenaje a su extenso reinado marcado por la dedicación incansable de la monarca.

La policía (que no se ha atrevido a dar cifras del número de personas que esperan) lleva una semana pidiendo a la ciudadanía que vaya al palacio de Christiansborg con suficiente antelación y que dejen las bicicletas en casa para evitar que ocupen espacio. Así que a pie o en transporte público antes de amanecer han ido llegando para ocupar los lugares principales en torno a la residencia real que se encuentra en el islote de Slotsholmen con sillas plegables, e, incluso, algunos han dejado volar su imaginación con simpáticos disfraces reales. Todos ellos saben que los más rezagados tendrán que conformarse con una posición en el recorrido que está previsto hasta el palacio de Amalienborg. De la misma manera, en la tarde del sábado, algunos curiosos ya se fueron a las inmediaciones de la actual sede del Parlamento y la residencia real para ver con más detalle las decoraciones.

Porque a pesar de que nadie esperaba en el país que la reina Margarita dejara el trono en cuestión de dos semanas, las calles están engalanadas con los colores nacionales y algunos negocios tradicionales, como la pastelería más antigua de la ciudad, La Glace, fundada en 1870 ha hecho un pastel especial en honor al nuevo rey mientras sigue teniendo a la venta el que crearon en 1972 para la proclamación de la todavía jefa del Estado danés, cargo que ocupará hasta las 14:10 de este domingo, cuando está previsto que estampe su firma en la declaración de abdicación que tendrá lugar durante la reunión del Consejo de Estado.

Precisamente, la primera ministra, Mette Frederisksen, ha sido una de las primeras en hablar este 14 de enero al compartir en sus perfiles públicos una carta de agradecimiento a la reina Margarita por su fiel servicio al pueblo danés. “Nuestra monarca ha sido el ancla que nos ha sostenido a nuestra raíces. Nuestro punto de encuentro cuando todo lo demás estaba en movimiento”

Banderas, monogramas y otros símbolos reales llenan la ciudad mientras la Guardia Real se prepara para el gran momento. Residencias reales, edificios gubernamentales y otros organismos oficiales han engalanado sus fachadas para el gran día, como la Embajada de Francia que desde este pasado viernes desplegó una gran lona en su fachada con el monograma de Margarita: la letra M coronada con la que han escrito la palabra Merci (Gracias).

