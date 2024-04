¡Entre risas y bailes! La Casa Real danesa recuerda los momentos más divertidos y desenfadados de la reina Margarita

Loading the player...

Desde que Margarita II despidió el año anunciando su abdicación por sorpresa, la soberana está recibiendo un sinfín de homenajes para recordar lo que han sido sus más de cincuenta años de mandato. La mayoría de los tributos dedicados a ella se centran -como es lógico- en las fechas clave de su largo reinado, así como en algunos de los pasajes más emotivos que ha experimentado en todo este tiempo. Sin embargo, en el último reconocimiento que se le hacía este sábado, el cariz es diferente.

Era la propia Casa Real danesa quien compartía un simpático vídeo en su perfil oficial, donde se recogen algunos de los momentos más divertidos y desenfadados de la jefa del Estado. Nada más comenzar a verlo, cualquiera se puede hacer una idea de que el objetivo es retratar a su protagonista en su faceta menos regia y solemne. De hecho, la canción elegida para acompañar la pieza es nada menos que la mítica Girls Just Want To Have Fun de la cantante estadounidense Cindy Lauper.

Al ritmo de la pegadiza melodía, que en los ochenta se convirtió en todo un himno musical para varias generaciones, vemos una sucesión de imágenes donde Margarita de Dinamarca sale bailando, cantando, riendo o mostrándose muy cercana y natural en todo tipo de actos -fueran o no solemnes- a los que ha acudido a lo largo del último medio siglo. Como dice la letra y el título del tema en cuestión, "las chicas solo quieren pasarlo bien" y así es como vemos a la soberana en estas escenas para la posteridad.

Saludando desde el balcón con toda la efusividad del mundo, recibiendo a mandatarios internacionales como Isabel II o el papa Juan Pablo II, disfrutando de un parque de atracciones, en la nieve con su familia o acudiendo a eventos deportivos, luciendo majestuosos trajes de gala o de estilo más casual... son muchos los recuerdos que se agolpan de repente sobre la Reina nórdica, a quien le quedan solo unas horas para ceder el trono a su hio mayor, el príncipe Federico.

