Ya hay cuatro príncipes menos en Europa: Nicolás, Félix y Athena de Dinamarca dejan de ser altezas reales

Ya no hay vuelta atrás y Europa ha amanecido este primero de enero con cuatro príncipes menos. Nicolás, Félix, Henrik y Athena de Dinamarca, los cuatro hijos del príncipe Joaquín, han dejado de ser altezas reales y tan solo serán condes de Monpezat, por expreso deseo de su abuela, la reina Margarita, que anunció esta medida hace unos meses, aunque no ha entrado en vigor hasta 2023.

La decisión de la soberana se debe a su deseo de adelgazar la monarquía y definir bien quiénes son los miembros de la Familia Real, con labores de representación de la Corona, y cuáles son los familiares de la monarca, sin compromisos oficiales y libres para labrar su propio futuro. La reina Margarita sigue así la senda de otras muchas monarquías como Suecia, Noruega, Gran Bretaña o España, que también han reducido el número de sus miembros.

Sin embargo, en Dinamarca la decisión no sentó nada bien al padre de los afectados, que siempre se ha sentido como un verso suelto en la Corte con un papel secundario. El hijo menor de la soberana expresó su malestar al igual que su primera mujer, la condesa Alexandra, madre de Nicolás (23 años) y Félix (20) , sus dos hijos mayores, y Marie de Dinamarca, su actual esposa con la que tiene a Henrik (13) y Athena (10). Las duras declaraciones de su hijo en las que calificó el cambio de estatus de un “maltrato”, obligó a la Reina a salir del paso con una declaración en la que pedía perdón por el daño emocional que les había causado, pero en la que se mantenía firme en su deseo de retirar las dignidades.

Rápidamente, el príncipe Federico y su esposa, la princesa Mary, se posicionaron del lado de la monarca, aunque anunciaron que también en un futuro se revisarán los títulos de sus hijos, evidenciando la distancia y viejas rencillas que siempre han perseguido a los dos hermanos.

Nicolás, el conde modelo

Sus rasgos, su altura, su pelo oscuro y su intensa mirada le han hecho ser uno de los aristócratas que levanta más pasiones y le han valido para ejercer como modelo en las firmas más prestigiosas. El nieto mayor de la Reina tiene el corazón ocupado desde hace cuatro años cuando comenzó a salir con Benedikte Thoustrup que ya es una más en su círculo familiar del hasta ahora Príncipe. Juntos estuvieron este pasado verano en Francia disfrutando del Château de Cayx, ubicado en al ciudad de Cahors. Benedikte, que tiene su propia empresa de diademas de seda hechas a mano en Dinamarca, y Nicolás se conocieron cuando ambos estudiaban en el internado de Herlufshol Gymnasium y juntos se matricularon en la Escuela de Negocios de Copenhague, que les llevó a irse de intercambio en París donde han estado hasta enero de 2022.

Tras un breve paso de solo dos meses por la academia militar, el hijo mayor del príncipe Joaquín y su primera esposa, la condesa Alexandra, decidió volcarse en el mundo de la moda. A pesar de tener su vida hecha y de triunfar alejado de las tareas institucionales de la Corona, Nicolás no ha llevado nada bien dejar de ser alteza real.

Además de pasar por el mal trago de ver como su estatus dentro de la Casa Real danesa, el ahora conde de Monpezat recordó este verano los angustiosos momentos que vivió cuando su padre sufrió un ictus en 2020 y tuvo que ser operado de urgencia tras presentar un coágulo de sangre en el cerebro que le llevó a estar cinco días en la UCI.

Félix, tras los pasos de su hermano

Tran atractivo como su hermano, Félix también ha probado suerte como modelo, aunque sigue formándose en el ámbito empresarial. Tras graduarse en bachillerato, a los 18 años, empezó su formación en la escuela militar de Varde, siguiendo los pasos de su padre y su hermano, aunque decidió abandonarla un mes después de su ingreso. También mostró interés por la Escuela de Negocios de Copenhague CBS, la misma por la que pasó su hermano mayor.

Henrik, el hijo mayor de los príncipes Joaquín y Marie

Henrik, de 13 años, es el hijo mayor del príncipe Joaquín y la princesa Marie, su actual esposa. Reside en Francia con sus padres y su hermana pequeña. A pesar de su corta edad, el hasta ahora Príncipe estaría molesto por la retirada de títulos que ha decretado su abuela. Joaquín y Marie de Dinamarca consideran que tanto Henrik como Athena son todavía muy pequeños como para que se les haya arrebatado lo que para ellos es un derecho.

El dolor de Athena, la benjamina

A sus diez años, Athena es la hija menor del príncipe Joaquín y la princesa Marie. A pesar de su corta edad, la niña es la que peor lo ha pasado durante esta revolución que se ha vivido en el seno de Palacio. Su madre relató a las pocas semanas de que se anunciara que iba a dejar de ser Princesa que había sufrido acoso en el colegio por parte de otros niños. “La están intimidando, sus compañeros se acerca a ella preguntándole si ya no es Princesa”, relató al medio danés BT. El príncipe Joaquín también mencionó que sus hijos sienten que han perdido parte de su identidad, ya que considera que no han tenido tiempo para prepararlos para el cambio y se han visto envueltos en una exposición pública a la que no están acostumbrados.

Athena, además, podría verse perjudicada doblemente en el futuro ya que podría perder el título de condesa de Monpezat si se casa , a diferencia de sus hermanos varones. En Dinamarca una condesa es la hija soltera de un conde y es por eso que Athena tiene el tratamiento de excelencia, porque su padre también es conde de Monpezat. Mientras, si Nicolás, Félix o Henrik contraen matrimonio, sus esposas se cambiarán automáticamente en condesas y ellos no perderían su estatus. La intención de la reina Margarita no se perjudicaría a su nieta más joven y que tendría un rango inferior al de sus hermanos, así que quizás dentro de un tiempo se haga un cambio para adecuar la norma nobiliaria a las nuevas necesidades.