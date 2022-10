Marie de Dinamarca relata el dolor de su hija Athenea tras la retirada de su título de princesa

La decisión de la reina Margarita de Dinamarca de despojar a sus 4 nietos, los hijos del príncipe Joaquin, de sus títulos de príncipes a partir del 1 de enero del 2023 ha levantado ampollas en el seno de la Casa Real danesa. Las reacciones se han sucedido en cascada desde el polémico anuncio. Una de las declaraciones más contundentes han llegado por parte de la princesa Marie, actual esposa de Joaquin y madre de sus dos hijos menores Henrik (13) y Athenea (10), que ha narrado cómo están afrontando los niños esta noticia que ha hecho temblar los cimientos de sus jóvenes vidas.

Según ha contado su madre, la benjamina de la casa se está viendo especialmente afectada e incluso ha tenido problemas con otros niños de su escuela. "La están intimidando, sus compañeros se acercan a ella preguntándole si ya no es princesa", ha contado al medio danés BT. Para el príncipe Joaquín, sus hijos sienten que han perdido parte de su identidad, ya que cree que no han tenido tiempo para prepararlos para el cambio, y, además, se han visto envueltos a una exposición pública a la que no están acostumbrados. Por ello, Marie, ha asegurado que "hay cuestiones que tienen que aclararse aún".

Unas palabras que van muy en consonancia con lo dicho por la condesa Alexandra, madre de Nicolas (23) y Félix (20), que aseguraba estar "triste y en shock" por esta medida tan repentina. Por el momento, lo que está claro es que con la llegada del año nuevo, serán tratados como condes y condesa de Monpezat, un honor heredado de su abuelo paterno desde abril del 2008, el ya fallecido príncipe Henrik.

Versiones encontradas

Sin embargo, Lene Balleby, jefa de comunicaciones de la casa real, ha confesado que el príncipe era consciente de este cambio desde el pasado mes de mayo. De la misma manera, ha explicado que sabe que tanto el príncipes Joaquin como la princesa Marie van a luchar para que sus hijos conserven la mayor parte de los derechos que iban asociados a su antigua distinción, como el pasaporte diplomático, para que no experimenten la sensación de "marginación", que el benjamín de la reina Margarita dicen estar viviendo.

Por su parte, la soberana danesa ha especificado que ha tomado esta decisión únicamente para adaptar la monarquía a los tiempos actuales y así preservar la presencia de la corona en un futuro. Igualmente, ha asegurado que, en el largo plazo, será beneficioso para los jóvenes, ya que estos podrán tomar las riendas de su futuro con total normalidad, sin tener que depender de las obligaciones que van asociadas con un título real. Además, tras el aluvión de controvertidas declaraciones, la monarca ha respondido de una forma más personal en un comunicado oficial en el que lamentaba cualquier tipo de perjuicio que haya podido causar a sus nietos.

