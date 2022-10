La 'complicada' relación de hermanos de Federico y Joaquín de Dinamarca

Nuevo capítulo sobre la polémica que salpica desde la semana pasada a la Casa Real danesa. Ahora, ha sido la princesa Marie la que ha hablado públicamente sobre la decisión que tomó hace unos días su suegra, la reina Margarita, de retirar sus títulos de príncipes a los cuatro hijos de su esposo, el príncipe Joaquín. . Los afectados y sus padres han expresado su malestar ante la nueva medida de la soberana y este conflicto ha sacado a la luz, la maltrecha relación que atraviesa Joaquín de Dinamarca con su hermano mayor, el príncipe Federico, que estaría de acuerdo con este cambio en el tratamiento de sus sobrinos.

Desde París, el príncipe Joaquín ha vuelto a hablar con un medio de comunicación, pero esta vez no lo ha hecho solo. Le ha acompañado su esposa, Marie, que habla por primera vez de la controversia y se posiciona junto a su marido y la exesposa de este, la condesa Alexandra, madre de los hijos mayores del Príncipe. Marie asegura a BT que no han hablado con Federico y Mary de Dinamarca y ha ido más allá al asegurar que tanto su esposo como ella tienen una relación “complicada” con el heredero al trono y su mujer.

También aseguran que desde que se hizo público el deseo de la Reina de que los príncipes Nicolas, Felix, Henrik y Athena dejaran de ser Altezas Reales no han vuelto a hablar con la Reina. Esto indica que la comunicación entre Joaquín y la Corona danesa ha quedado completamente rota. Además, el hijo menor de la Reina vive desde hace ya algún tiempo en París donde trabaja como agregado militar en la embajada de Dinamarca en París.

Tanto Joaquín como Marie se quejan del poco margen que han tenido para poder debatir sobre esta retirada de títulos. “Nos hubiera gustado tener tiempo para hablar de ello. No creo que sea moderno tener a algunos niños heridos”, ha dicho mientras su esposo ha dicho que la modernización de la monarquía o el adelgazamiento de la Corte “debe hacerse de manera adecuada. Se trata de niños y es un asunto muy importante”.

Estas declaraciones de la pareja que han sacado a relucir los dos bandos que hay en la Corte se producen después de que la princesa Mary se pronunciara por primera vez sobre el asunto para decir que: “es una decisión difícil de tomar y una decisión difícil de recibir. El cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También miraremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la Casa Real en la época de Christian o cuándo comience a acercarse la época de Christian”, aseguró. Cabe recordar que la Casa Real danesa hace ya siete años, en 2016, anunció que el príncipe Christian, hijo mayor de Federico de Dinamarca, “será el único nieto de la Reina que reciba una anualidad del Estado como adulto.

Joaquín de Dinamarca y su familia parece que cada vez tienen menos cabida en la Corte. De hecho, desde hace tres años vive en Francia y ya por aquel entonces se hablaba de supuestas tensiones con su hermano y su esposa. De hecho se especuló con la idea de que esta mudanza no hubiera sido del todo voluntaria. “No siempre somos nosotros los que decidimos. Creo que es importante saberlo”, comentó la princesa Marie a un medio danés en 2020.