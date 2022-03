De buen humor y adaptándose, así comienza Joaquín de Dinamarca su nuevo trabajo

No ha sido un buen verano para el príncipe Joaquín de Dinamarca, que sufrió un ictus el pasado 24 de julio que le obligó a pasar por la mesa de operaciones. Dos meses después de ese desagradable episodio, el segundo hijo de la reina Margarita está de lo más recuperado y ha querido hablar con la prensa antes de comenzar su nuevo trabajo como agregado de Defensa en la embajada de su país en París, ciudad en la que ha estado viviendo durante el último año. Antes de comenzar la vuelta a la rutina y afrontar su nuevo reto profesional el hermano de Federico de Dinamarca ha dicho sobre su estado de salud: “Estoy bien”.

Vestido con traje gris, corbata verde oscura, mascarilla quirúrgica y con buen aspecto, aunque algo más delgado, Joaquín de Dinamarca se ha detenido un momento a las puertas del edificio diplomático. “Bienvenidos a la embajada, que es mi nuevo lugar de trabajo”, ha dicho refiriéndose a los periodistas apostados en la puerta del edificio. “Este trabajo es algo que esperaba intensamente y que viene después de un verano que en mi caso no puede llamarse verano”, ha dicho para agregar que se encuentra bien. Minutos después, la Casa Real difundía una imagen de él en su nuevo despacho en el que con sentido del humor e ilusionado aseguraba que "me estoy adaptando a mi nuevo trabajo y esta es mi oficina en la embajada de Dinamarca en París. Me siento listo para el puesto después de terminar un exigente año de estudios militares. Hay muchas tareas emocionantes por delante para las Fuerzas Armadas y Dinamarca".

Han sido dos meses muy duros para la Familia Real danesa que vivió momentos de máxima preocupación cuando el 24 de julio tuvo que se operado de urgencia en un hospital de Toulouse por un coágulo de sangre en el cerebro. A pesar de la alarma inicial, los doctores informaron que el Príncipe se estaba recuperando bien y que no tendría consecuencias físicas de la disección repentina de una arteria. Los facultativos consideraron que “el riesgo de recurrencia es muy pequeño una vez que la arteria se ha curado”, dijeron.

El ictus ocurrió cuando Joaquín de Dinamarca se encontraba pasando las vacaciones con su esposa Marie y sus cuatro hijos, los príncipes Nicolás, Felix, Henrik y Athena en el chàteau francés al que acostumbran regresar cada verano. Fue allí a donde regresó tras la intervención quirúrgica y donde recibió la visita de su hermano mayor.

Ahora ya completamente recuperado, el príncipe Joaquín se enfrenta con ilusión renovada para afrontar el reto de ser agregado de Defesnsa en la capital gala. En un principio se iba a incorporar a este puesto el 1 de septiembre, pero finalmente se ha retrasado hasta este viernes. Este cargo conlleva que será general de Brigada y su trabajo será el de un empleado diplomático administrativo especializado en el campo militar, con lo que seguramente tendrá que usar uniforme. Parece que su dilatada formación castrense habría inclinado la balanza para que el Gobierno de su país se decantara por él para cubrir el empleo.

Desde septiembre de 2019, el marido de la princesa Marie ha seguido un entrenamiento de liderazgo militar de alto rango en la École Militaire de Francia para completar su carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Estas nuevas funciones no supondrán que dejará sus deberes monárquicos ya que seguirá desempeñando ciertas funciones para la Corona. De momento, el puesto de agregado de Defensa le retendrá en París durante tres años.

