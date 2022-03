¿Cómo ha afectado a la familia el susto que sufrió Joaquín de Dinamarca? Su hijo Nicolás lo cuenta

Nicolás de Dinamarca cumple 21 años este 28 de agosto y lo celebra desvelando los planes que le hacen ilusión para el futuro. El nieto mayor de la reina Margarita de Dinamarca, que compagina sus estudios con trabajos de modelo, concede una entrevista en la que reflexiona sobre el susto vivido después de que su padre, Joaquín de Dinamarca, tuviera que ser operado de urgencia al sufrir un ictus. Unos momentos complicados de los que el Príncipe ha sacado una lección.

“La situación de mi padre ha conmocionado a toda la familia”, ha explicado Nicolás a BT sobre el accidente cerebrovascular que sufrió el príncipe Joaquín de Dinamarca hace un mes cuando estaba de vacaciones familiares en el Chateau de Cayx, por el que fue ingresado de urgencia en el Hospital de Toulouse. Justo esos días el príncipe Nicolás había estado en la residencia de los daneses en Francia pasando unas vacaciones con sus hermanos y celebrando el 18º cumpleaños de su hermano el príncipe Félix.

"Siento que ha unido aún más a toda la familia, y que debemos recordar y apreciar el hecho de que nos tenemos los unos a los otros", dice Nicolás a la vez que se alegra de que su padre haya salido de este bache sin secuelas, pero atravesando una larga recuperación. La Casa Real advirtió que el Príncipe ahora necesita paz a su alrededor y compartió una foto en la que se muestra como continúa en la apacible y espectacular residencia francesa. Hasta allí se desplazó su hermano Federico de Dinamarca, que ya se ha incorporado a la agenda oficial, para comprobar cómo se encontraba su hermano pequeño.

Nicolás de Dinamarca también habla sobre sus planes de futuro mientras continua sus estudios de Administración de Empresas en la Copenhagen Business School (CBS). “Mis estudios van bien. Disfruto con ello y lo encuentro emocionante”, advierte el Príncipe a la vez que se emociona con la posibilidad de hacer alguna parte de sus estudios en el extranjero.

Su carrera en el Ejército no tuvo demasiado éxito, de hecho, Joaquín de Dinamarca llegó a confesar que se arrepiente de haber presionado a su hijo para recibir una formación militar, con la que Nicolás no estaba del todo conforme. No le ocurre lo mismo con las pasarelas, Nicolás ya ha desfilado para grandes firmas y se ha hecho un hueco en el mundo de la moda. “Lo que me depara el futuro de forma puramente profesional, todavía no lo sé. El equilibrio que mantengo entre el estudio y el trabajo, lo seguiré manteniendo, todavía disfruto trabajando como modelo ", aclaró el príncipe Nicolás al citado medio danés.

