Todas las claves y los protagonistas del terremoto que ha sacudido esta semana a la Familia real danesa

La Casa Real danesa no ha dejado de acaparar titulares esta semana desde que el pasado miércoles anunció a través de un comunicado oficial que los hijos del príncipe Joaquín perderán su título de príncipes a partir del próximo mes de enero de 2023. La decisión de la reina Margarita de Dinamarca de despojar a sus cuatro nietos de sus privilegios ha levantado ampollas en su hijo menor, reavivando olvidados ecos del pasado que cuestionan su buena relación familiar y le asemejan a su padre, el recordado príncipe Henrik, que siempre quiso ser nombrado rey.

A pesar de que la corte ya anunció sus intenciones en 2016, el príncipe Joaquín no ha ocultado su sorpresa y descontento ante este nuevo paso de su madre dando contundentes declaraciones a los medios daneses: "Nunca es agradable ver a tus hijos siendo maltratados así", unas palabras que han puesto de nuevo en entredicho su buena relación con su madre y su hermano mayor. La condesa Alexandra, exnuera de la reina Margarita, también ha expresado su malestar, asegurando que su hijos, los dos mayores del príncipe Joaquín: “Los niños se sienten marginados, no pueden entender por qué les están quitando su identidad”, en declaraciones a BT



Se trata de una medida encaminada a disminuir el número de miembros privilegiados en la Familia Real, una muestra de austeridad que ha sido tomada en consonancia con muchas otras casas reales europeas y la Reina, de 82 años, no ha dudado en ratificar su posición. En su primera aparición pública tras el controvertido anuncio, la soberana danesa ha explicado que ha sido una decisión muy pensada y que “Será bueno para ellos en el futuro”.

También Mary de Dinamarca se ha pronunciado al respecto, mostrándose comprensiva ante las reacciones de la familia de su cuñado: “Puedo entender que es una decisión difícil de tomar y una decisión muy difícil de recibir”. La esposa de Federico de Dinamarca ha reconocido que el cambio puede ser difícil pero acertado: “El cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También miraremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la casa real en la época de Christian, o cuándo comienza a acercarse la época de Christian”

Con sus palabras, la esposa del heredero al trono, deja la puerta abierta a nuevas medidas en el mismo sentido que en el futuro tal vez afecten a sus hijos. Cabe recordar que la corte danesa ya anunció hace siete años, en 2016, que el príncipe Christian "será el único nieto de la Reina que reciba una anualidad del estado como adulto"

Condes de Monpezat

Nicolas, de 23 años; Felix, de 20; Henrik, de 13; y Athena, de 10, hijos de los dos matrimonios del príncipe Joaquín de Dinamarca serán a partir del año que viene únicamente tratados como condes y condesa de Monpezat ya que, tal y como rezaba el comunicado real oficial sólo mantendrán el título que heredaron de su abuelo paterno en abril de 2008: "La Reina ha decidido que a partir del 1 de enero de 2023, los descendientes de su Alteza Real el Príncipe Joaquin solo pueden usar sus títulos de conde y condesa de Monpezat, ya que sus títulos anteriores como Príncipe y Princesa de Dinamarca desaparecerán”

Félix y Nicolás son fruto del primer matrimonio del hermano de Federico de Dinamarca con la condesa Alexandra Manley, una unión que permaneció entre 1995 y 2004. Tras separarse de su primera mujer, el príncipe Joaquín contrajo matrimonio con Marie de Dinamarca, madre de sus otros dos hijos: Henrik y Athena.

De las promesas de la moda a los más desconocidos: los cuatro hijos de Joaquín de Dinamarca

Nicolás, el mayor de los nietos de Margarita de Dinamarca, que hace dos años se trasladó a París junto a su novia para finalizar allí sus estudios, ha roto su silencio esta semana para corroborar que él y todos sus hermanos están viviendo estos días un gran desconcierto: "Estamos todos muy tristes", ha explicado el hijo del príncipe Joaquín de Dinamarca y la condesa Alejandra a Ekstrabladet. Apoyando las primeras palabras de sus padres tras la medida, el joven ha explicado que tanto él como sus hermanos están “en estado de shock por esta decisión y por lo rápido que se ha tomado”.

Resurgen viejos ecos del pasado

No es la primera vez que el hijo menor de la reina Margarita muestra su malestar ante el trato que recibe por parte de la familia, hace tres años dejó su país y trasladó su residencia a París, cuna de origen de su segunda esposa Marie, para trabajar como agregado de Defensa tras haberse formado durante un año en entrenamiento militar de alto nivel. Aunque Marie renunció a la nacionalidad francesa en 2008 para casarse con el príncipe, ambos gozan de gran simpatía hacia el país galo. Ha sido el segundo príncipe Europeo que abandona su país en estos últimos años, detrás del hijo menor de Diana de Gales, Harry de Inglaterra. Su alejamiento familiar tiene ciertos paralelismos con el del nieto de Isabel II, si bien la marcha de Joaquín ha sido bastante más discreta. También con Magdalena de Suecia, que vive actualmente en Estados Unidos con su marido, el financiero estadounidense Chris O'Neill, que volcado en su profesión renunció a recibir título alguno.

-Joaquín y Marie de Dinamarca y el eterno conflicto del hermano del heredero

La prensa danesa se ha hecho eco en múltiples ocasiones de la tensión que impera en la relación del príncipe Joaquín con su madre y su hermano mayor, todo debido a un malestar que recuerda al que siempre manifestó su padre, el desaparecido príncipe Henrik, de origen francés, que siempre reclamó una mayor representatividad dentro de la Casa Real danesa y pasaba largas temporadas en su país natal.

