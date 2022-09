La princesa Mary, sobre la polémica en la corte danesa: 'También revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento'

La princesa Mary de Dinamarca ha roto su silencio sobre la polémica decisión de la reina Margarita de Dinamarca de retirar los títulos de príncipe a los hijos de su cuñado, el príncipe Joaquín. Hoy por la mañana, la princesa heredera participaba en la inauguración de la conferencia internacional de la juventud en el espacio de exposiciones Øksnehallen de Copenhague y allí ha asegurado: "También revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento"

“Puedo entender que es una decisión difícil de tomar y una decisión muy difícil de recibir”, ha explicado la mujer de Federico de Dinamarca visiblemente afectada ante los medios por esta crisis familiar, un cambio que reconoce que puede ser difícil: “El cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También miraremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la casa real en la época de Christian, o cuándo comienza a acercarse la época de Christian” ha asegurado sobre el futuro de la monarquía en el país. Cabe recordar que, tal y como anunció la Casa Real danesa hace ya siete años, en 2016, su hijo el príncipe Christian "será el único nieto de la Reina que reciba una anualidad del estado como adulto".

El príncipe Nicolás de Dinamarca ha hablado también al respecto, tras anunciarse desde la Casa Real danesa que a partir del próximo 1 de enero de 2023, él y sus tres hermanos: Felix, de 20; Henrik, de 13; y Athena, de 10, hijos de los dos matrimonios del príncipe Joaquín de Dinamarca, serán despojados de su título real de príncipes. La reina Margarita de Dinamarca en su última aparición pública se reafirmó en la decisión que ha tomado sobre el estatus de los hijos del príncipe Joaquín explicando que será una decisión “buena para ellos en el futuro”. Nicolás, Felix, Henrik y Athena, de 10, aunque van a seguir manteniendo su lugar en la línea de sucesión al trono, a partir del próximo 1 de enero de 2023, perderán la distinción real.

Tal y como explicó la Corte en su comunicado oficial a partir del año que viene los cuatro nietos de Margarita de Dinamarca sólo mantendrán el título que heredaron de su abuelo paterno: "En abril de 2008, Su Majestad la Reina confirió los títulos de Conde, Condesa y Monpezat a sus hijos, a sus cónyuges y a sus descendientes. En mayo de 2016, también anunció que se espera que su Alteza Real el príncipe Christian será el único nieto de la Reina que reciba una anualidad del estado como adulto. Como extensión natural de estas medidas, la Reina ha decidido que a partir del 1 de enero de 2023, los descendientes de su Alteza Real el Príncipe Joaquin solo pueden usar sus títulos de Conde y Condesa de Monpezat, ya que sus títulos anteriores como Príncipe y Princesa de Dinamarca desaparecerán"

Margarita de Dinamarca, firme ante el descontento del príncipe Joaquín: 'Será bueno para ellos en el futuro'

El joven de 23 años, que en 2021 se mudó a París junto a su novia para continuar sus estudios, no ha ocultado su pesar tras la drástica decisión de su abuela, que sigue la línea de otras casas reales europeas, recortando a sus miembros privilegiados: "Toda mi familia y yo, por supuesto, estamos muy tristes", ha explicado el hijo del príncipe Joaquín de Dinamarca y la condesa Alejandra a Ekstrabladet.

El joven ha querido mostrar públicamente su desconcierto ante esta nueva medida, apoyando las palabras de sus padres, que en los últimos días han manifestado su descontento en los medios de comunicación daneses y hablando también por boca de sus hermanos ha asegurado: “Estamos, como también han dicho mis padres, en estado de shock por esta decisión y por lo rápido que se ha tomado. No entiendo por qué ha sucedido de esta manera"

