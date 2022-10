Margarita de Dinamarca se reafirma en su decisión pero admite: 'Como madre y abuela he subestimado como se siente mi hijo menor' La monarca ha asegurado que se trata de una medida para salvaguardar el futuro y continuidad de la corona

La decisión de la reina Margarita de Dinamarca de despojar a sus cuatro nietos, los hijos del príncipe Joaquin, de sus títulos de príncipes, y, por lo tanto de los privilegios que vienen asociados con este reconocimiento real, a partir del 1 de enero del 2023 han levantado ampollas en el seno de la Casa Real danesa. Las reacciones se han sucedido en cadena desde el polémico anuncio. La primera fue la condesa Alexandra, primera esposa de Joaquín de Dinamarca y madre de sus dos hijos mayores, Nicolás y Félix. Después fue el propio príncipe Joaquín y finalmente su primogénito. Cada uno, a su manera, ha explicado su malestar. La reina Margarita, que ya había insistido en que se trata de una decisión "muy pensada" y que "será bueno para ellos en el futuro", ha vuelto a reafirmarse en sus palabras a través de un comunicado oficial, pero con un matiz mucho más personal que reproducimos a continuación:

"En los últimos días ha habido fuertes reacciones a mi decisión sobre el futuro uso de los títulos de los cuatro hijos del príncipe Joaquin. Esto, obviamente, me afecta. Mi decisión ha tardado mucho en llegar. Con mis 50 años en el trono, es natural mirar tanto hacia atrás como hacia adelante. Es mi deber y deseo como Reina garantizar que la monarquía siga evolucionando en consonancia con los tiempos actuales. Esto significa que hay que tomar decisiones difíciles de vez en cuando y siempre será complicado encontrar el momento adecuado. Llevar un título real conlleva una serie de obligaciones y tareas, que, en el futuro, recaerán en menos miembros de la familia real. Quiero hacer este ajuste, que considero una salvaguarda necesaria para el futuro de la monarquía, incluso en mi propio tiempo. He tomado mi decisión como Reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado lo mucho que mi hijo menor y su familia se sienten afectados y lo lamento. Que nadie dude de que mis hijos y mis nietos son mi gran alegría y mi orgullo. Espero que nosotros, como familia podamos encontrar la paz en nuestro propio camino superando esta situación".

Si bien es cierto que en los últimos años las casas reales europeas están apostando por reducir el número de miembros oficiales como muestra de austeridad, esta controversia está reavivando los olvidados ecos del pasado, por la situación vivida con su fallecido marido, el príncipe consorte Henrik de Dinamarca, que siempre quiso ser nombrado rey. Precisamente, la distinción con la que Nicolas (23), Felix (20), Henrik (13) y Athenea (10) serán tratados con la llegada del nuevo año, condes y condesa de Monpezat, les viene heredada por parte de su abuelo paterno desde abril del 2008.

De la misma manera, la Reina ha asegurado que esta medida les será beneficiosa al permitirles tener una mayor libertad a la hora de elegir su propio camino vital en el futuro, puesto que no estarán atados a las obligaciones asociadas con su distinción. Así mismo, este no es el primer recorte que realiza la Casa Real Danesa, puesto que en 2016 comunicaba que tan solo el heredero directo al trono, Christian primogénito de Federico y Mary, será beneficiado con una paga del Estado, mientras que sus hermanos, Isabella, Vicente y Josephine, pese a ser príncipes, tendrán que buscar su propia fuente de ingresos.

