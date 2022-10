Primeras palabras de Federico de Dinamarca sobre la polémica decisión de su madre

Ha pasado justo un mes desde que Margarita de Dinamarca anunció que retiraba los títulos a cuatro de sus nietos , los hijos que ha tenido Joaquín de Dinamarca en sus dos matrimonios. La noticia ha generado una enorme polémica en la Corona danesa y ahora ha sido el heredero al trono quien se ha pronunciado por primera vez acerca de la decisión de su madre. Durante una aparición que ha hecho este mismo jueves, Federico de Dinamarca ha apoyado públicamente la medida por la que ha apostado la monarca pero también ha lamentado el malestar que esto ha causado en su hermano. "Es triste ver lo afectado que ha estado por la decisión ", ha indicado.

El hijo mayor de la reina Margarita ha reconocido en BT que esta decisión ha generado "una discrepancia" en el seno de la realeza, pero considera que se trata de "un asunto de familia". Sin embargo, sostiene que estos cambios en la Casa Glücksburg no han afectado ni deteriorado la relación que mantiene con su único hermano, el príncipe Joaquín. En este sentido, ha indicado que la comunicación entre ellos sigue siendo tan fluida como antes. "Estoy en contacto continuo con mi hermano, siempre lo he estado, curiosamente, así que no hay nada nuevo en sí he estado en contacto con él, estoy en contacto continuo con él", sostiene.

Respecto a su opinión sobre los cambios que ha introducido su madre, que este mismo ha cumplido medio siglo en el trono, ha asegurado que está de acuerdo y que él no ha intervenido en esta decisión. "Mi madre ha tomado esta decisión sola, porque lo puede hacer y es lo que quiere, y pensó que ahora era el momento de tomar una decisión que yo también apoyo y la veo como correcta", ha dicho. Además, ha reconocido que él mismo apuesta por una monarquía danesa que "se renueve o al menos se reduzca con el tiempo".

Por el momento ningún miembro de la Familia Real danesa ha reaccionado a las palabras del futuro Rey. Sí se han pronunciado en las últimas semanas acerca de la nueva situación, que implica que los príncipes Nicolás, Félix, Henrik y Athena perderán sus títulos el 1 de enero del año 2023. A partir de entonces solo podrán usar los títulos de conde y condesa de Monpezat lo que implica que serán tratados como excelencias y no como altezas reales. "Estamos todos muy tristes. Nunca es agradable ver a tus hijos siendo maltratados así. Ellos se encuentran en una situación que no entienden", decía Federico de Dinamarca, especificando que conocía la medida tan solo cinco días antes de hacerse pública.

Marie de Dinamarca explicó que su hija se está viendo especialmente afectada porque en la escuela la están "intimidando" ya que "sus compañeros se acercan a ella preguntándole si ya no es princesa". Considere, por tanto, que "hay cuestiones que tienen que aclararse aún" . Por su parte, la condesa Alexandra, exmujer del Príncipe y madre de sus hijos mayores, comentó: "Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Ha sido una sorpresa. Los niños se sintieron excluidos. No pueden entender por qué les están quitando su identidad".

