La tajante respuesta de Mary de Dinamarca al ser preguntada por la polémica familiar

Las réplicas del terremoto provocado por la decisión de la reina Margarita de retirar el título de príncipes a los hijos del príncipe Joaquín ha llegado hasta Vietnam, donde Federico y Mary de Dinamarca se encuentran de viaje oficial. Allí, la prensa que les acompaña no se ha resistido a seguir preguntando por el que ya es el tema del año para la monarquía danesa, pero la Princesa heredera parece no estar dispuesta a continuar alimentando la polémica. Su reacción, no obstante, ha sido de una contundencia poco habitual en ella.

VER GALERÍA

"No tengo nada que añadir a lo que ya he dicho. Espero que no hayas hecho todo el viaje hasta aquí para hacerme esta pregunta. ¿Tienes alguna otra?", le respondió Mary con una sonrisa, pero tajante. El periodista, por su parte, no desistía y le planteó los rumores que apuntan a que la princesa Marie es complicada. "No tengo nada que añadir", zanjó la esposa de príncipe Federico, de nuevo, sin perder la templanza.

- Radiografía a las monarquías en tiempos de reducciones forzosas y marchas inesperadas de las Familias Reales

- La princesa Benedicta, el gran apoyo de su hermana la reina Margarita de Dinamarca

Las explicaciones a las que se refiere son las que dio hace un mes ante los medios. “Puedo entender que es una decisión difícil de tomar y una decisión muy difícil de recibir”, explicó entonces visiblemente afectada. “El cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También miraremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la casa real en la época de Christian, o cuándo comience a acercarse la época de Christian” dijo sobre el futuro de la monarquía en el país. Cabe recordar que, tal y como anunció la Casa Real danesa hace ya siete años, en 2016, su hijo el príncipe Christian "será el único nieto de la Reina que reciba una anualidad del estado como adulto".

VER GALERÍA

Después de que Joaquín y Marie de Dinamarca, así como uno de los afectados, Nicolás, y su madre la condesa Alexandra, expresaran su indignación, los príncipes Federico y Mary cerraron filas con la Reina, que trató de calmar las aguas, pero se mantuvo firme.

"He tomado mi decisión como Reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado lo mucho que mi hijo menor y su familia se sienten afectados y lo lamento. Que nadie dude de que mis hijos y mis nietos son mi gran alegría y mi orgullo. Espero que nosotros, como familia podamos encontrar la paz en nuestro propio camino superando esta situación", dijo. Días más tarde, Joaquín de Dinamarca viajó desde París, donde vive y trabaja, para reunirse con su madre en el noreste de Selandia, donde se encuentra la segunda residencia de la Reina, según confimó la Casa Real.