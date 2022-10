La princesa Benedicta, el gran apoyo de su hermana la reina Margarita de Dinamarca

La princesa Benedicta de Dinamarca, a sus 78 años de edad, sigue siendo un apoyo clave para la reina Margarita de Dinamarca. Es su hermana mediana, la segunda de las hijas del rey Federico IX de Dinamarca, la más discreta y desconocida. Gran cómplice, amiga y confidente de sus hermanas, nunca ha dejado de estar a su lado y esta vez tampoco. Tras los duros momentos que afronta la reina Margarita como madre después de anunciar la decisión de retirar el título de príncipes a los hijos del príncipe Joaquín, su hijo menor, la reina Benedicta no ha dudado en respaldar a su hermana y pronunciarse a favor de la dificil decisión que ha tomado al frente de la Casa Real danesa.

La semana pasada, durante la inauguración de un hogar de ancianos en Dinamarca, la hermana de la reina Margarita, al igual que Mary de Dinamarca había hecho antes, se pronunció sobre una decisión que va en la misma línea de recorte que están siguiendo otras Casas Reales europeas, reduciendo el número de miembros que gozan de privilegios y que ya adelantó la monarca que estaba dentro de sus planes hace siete años. "Creo que, por supuesto, es difícil para ellos al principio, eso está bastante claro, pero mi hermana toma decisiones sabias. También como Reina. Piensa en el futuro y no en el aquí y ahora, creo que eso es lo más importante", han sido las palabras de Benedicta de Dinamarca tras el revuelo suscitado por el descontento del príncipe Joaquín.

Es una figura clave para Margarita de Dinamarca, la princesa Benedicta ocupa el puesto once en la línea de sucesión al trono y centrada sobre todo en causas benéficas, ejerce con disciplina y rigor sus funciones de representación de la corona danesa, además de ocupar la función de regente. Según marca la norma en Dinamarca, el Reino nunca debe quedar sin presencia regia. Tras el fallecimiento del Rey Federico en 1972, siendo sus dos hijos menores, Benedicta fue la designada para ejercer esta regencia, que asume ahora sólo cuando la reina Margarita y su hijo el príncipe Federico viajan fuera del país.

Su buena relación con la reina de Dinamarca se fraguó ya de mayores, de niñas la diferencia de cuatro años que les separaba las mantuvo algo más alejadas, tal y como reveló la reina en una de sus biografías. Benedita y sus hermanas, Margarita, de 83 y Ana María, de 76 años, casada con el rey Constantino II de Grecia, crecieron entre los apartamentos de Federico VIII en Amalienborg y en el Palacio de Fredensborg. Las tres son amigas y cómplices, suelen reunirse en sus vacaciones familiares y no faltan a la celebración de los eventos más importantes. Antes de que su padre se convirtiera en Rey pasaban las vacaciones de verano de familia en el Palacio de Grasten, al sur de Jutlandia. Acudió a una escuela privada de Copenhague para posteriormente continuar su formación en internados de Inglaterra y Suiza pero su familia la formó estableciéndose en Alemania

En 2017 la princesa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg vivió uno de sus momentos más duros al enfrentarse a la pérdida de su marido el príncipe Richard, conocido como príncipe de las gotas de goma, por su gran cercanía, humildad y discreción, que le llevó durante toda su vida a rechazar cualquier tipo de ostentación sobre sus títulos. Falleció el 13 de marzo de 2017 a los 82 años de manera repentina durante la noche en el castillo de Berleburg, cerca de Kassel en Renania del Norte-Westfalia, donde la pareja residía.

Aquel día, según informó Tommy M. Paulsen, secretario privado de la hermana de la reina Margarita, en un comunicado oficial, la princesa Benedicta se encontraba pasando una breve estancia en Dinamarca y tuvo que regresar rápidamente a su residencia en la localidad alemana. Richard Casimir Karl August Konstantin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, era hijo de la princesa Margareta, de origen sueco, y gran amiga de la reina Ingrid; y de el príncipe Gustav Albrecht, que murió en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. La familia se volcó en su apoyó acudiendo a arroparla en el funeral que tuvo lugar en su honor a finales del mes de marzo con más de 400 asistentes.

Meses después, la triste noticia de la separación de su hija, supuso otro duro golpe para la princesa Benedicta. Su hija Alexandra anunció que su matrimonio con el conde Jefferson había terminado tras 19 años y dos hijos en común, Richard, de 17 años, e Ingrid, de 13 años: “Es una decisión muy difícil. Nos conocemos desde hace 30 años, pero ahora hemos llegado al punto de no retorno en el que tenemos que admitir que hemos crecido por separado”. Sin embargo, la alegría volvió a la Familia Real danesa cuando dos años después la Princesa encontró de nuevo el amor y volvió a pasar por el altar de la mano de Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, conde de Egeskov y ahijado de la reina Margarita, igual que Magdalena de Suecia.

Se casó en 1968 y ha sido madre de tres hijos, Gustav, Alexandra y Nathalie, todos ellos grandes amantes de la discreción. Sus dos hijas la han convertido en abuela hasta en cuatro ocasiones. Gustav, que no tiene hijos, es el heredero del príncipe Richard, de la propiedad del castillo y de las asociadas 15.000 hectáreas de bosque. Aunque jefe de la casa principesca alemana, no figura en la línea de sucesión al trono ya que reside en Alemania. El pasado 4 de junio protagonizó una de las fiestas más esperadas de la familia, la de su boda con la escritora estadounidense de literatura juvenil de ascendencia sueca y mexicana, Carina Axelsson, tras casi veinte años de noviazgo, después de conseguir cambiar el testamento de su abuelo, que le impedía contraer matrimonio con alguien que no perteneciera a la aristocracia. Allí pudimos ver que la relación con su primo Federico de Dinamarca y su esposa, es estupenda. El matrimonio ejerció de padrinos durante la ceremonia.