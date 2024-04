Las palabras del rey Abdalá a Rania de Jordania, su 'compañera inquebrantable', tras concederle la máxima condecoración

La Casa Real jordana está viviendo este año el Jubileo de Plata de su monarca, los 25 años en el trono del rey Abdalá. Las celebraciones arrancaron el pasado febrero y ahora ha querido reconocer a su mujer, la reina Rania, a la que ha condecorado y ha dedicado unas palabras de amor y agradecimiento por los 31 años de matrimonio que cumplirán el próximo junio. Lo cierto es que Rania se ha convertido en un referente dentro del mundo musulmán por su interés en empoderar a las mujeres, proteger a la infancia y por ser defensora de la tolerancia entre todas las culturas.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

En una sencilla ceremonia, en la que la Reina llevó un vestido negro de manga larga con bordados rojos a la altura del cuello, Abdalá entregó a su esposa la banda del gran cordón con brillantes de la Orden del Renacimiento en agradecimiento por “su distinguido servicio, su papel de liderazgo en el avance de la sociedad jordana y su entusiasmo por apoyar a los jordanos en todos los ámbitos”.

VER GALERÍA

Además, el monarca hachemita ha escrito una carta pública a su esposa que se ha convertido en toda una declaración de amor. “Al conmemorar el 25º aniversario de mis poderes constitucionales, me encuentro reflexionando sobre ello, como un humilde y fiel servidor de nuestra patria. En las buenas y en las malas, Dios me ha bendecido con una compañera inquebrantable, que ha estado a mi lado de forma devota y sirviendo a esta nación, anteponiendo a su gran familia jordana, a la suya propia. Siempre he sabido que eres una esposa amorosa y una madre cariñosa para nuestros hijos, Al Hussein, Iman, Salma y Hashem, quienes se guían por los valores de su querido abuelo Al Hussein y los valores islámicos de su venerado antepasado, nuestro profeta y mensajero de nuestra fe, Mahoma”, ha comenzado el monarca su misiva.

- Rania de Jordania felicita al rey Abdalá II por su cumpleaños vestida con una camiseta española

- Imán y Salma de Jordania, junto a la reina Rania, sorprenden al acudir a su primer acto público en meses

- El doble gesto sostenible de Rania en Belfast al recuperar su jersey verde de 'cashmere' reciclado

VER GALERÍA

Abdalá también ha querido subrayar la labor institucional de la reina Rania: “He sido testigo, de primera mano, de cómo te has esforzado por garantizar lo mejor para tus compatriotas en diversos campos, sin buscar jamás elogios o gratitud a cambio. Cada obstáculo y dificultad que has encontrado solo te ha hecho estar más decidida a servir al público con honor (...) Hoy te otorgo el gran cordón enjoyado de la Orden del Renacimiento. Que te sirva de inspiración adicional para continuar con todo lo que haces por nuestro país. Que Dios Todopoderoso te proteja y te sostenga en el camino de la virtud. Con mi amor, confianza y aprecio, siempre”.

VER GALERÍA

La Orden del Renacimiento fue fundada en 1917 por el sharif de La Meca, Hussein ben Ali, quien se convirtió en rey de Hejaz. Su hijo Abdalla I fue emir de Transjordania en 1921 y, posteriormente, el primer rey de Jordania. Es el más alto honor de Jordania, que tiene cinco rangos, desde caballero hasta gran cordón, aunque existe un grado adicional que es el gran cordón con brillantes que se concede de forma excepcional. Las insignias de la orden aparecen en el escudo de armas del reino hachemita.

- La naturalidad de Rania de Jordania al hablar de sus hijos, su nuera y sus desafíos en la televisión de Estados Unidos

- Rania de Jordania y Jill Biden, el cariñoso reencuentro de dos amigas unidas por el mismo compromiso

VER GALERÍA

Nacida en Kuwait hace 53 años, Rania de Jordania conoció a Abdalá en agosto de 1992 y el 10 de junio de 1993 se casaron en el Palacio de Zahran. Juntos han tenido cuatro hijos y aunque su marido se convirtió en rey el 7 de febrero de 1999, Rania no fue reina de forma inmediata, sino que fue proclamada por su esposo el 22 de marzo de ese mismo año. Sin esa proclamación habría ostentado el título de princesa consorte.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Rania de Jordania, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!