Rania de Jordania felicita al rey Abdalá II por su cumpleaños vestida con una camiseta española

Este jueves 30 de enero ha sido uno de celebración para varias casas reales, no solo la española, a causa del cumpleaños 56º del rey Felipe VI. A más de 5.000 kilómetros, otro monarca, Abdalá II de Jordania ha festejado sus 62 años junto a su hijo menor, el príncipe Hashem, quien también nació en esta fecha señalada, en el año 2005. Como la esposa y madre orgullosa que es, Rania no ha tardado en hacer públicos sus mensajes de afecto y enhorabuena para ambos, aunque lo que más ha capturado la atención de sus seguidoras no han sido las tiernas palabras sino otro detalle que tiene que ver con el look de la monarca.

La tierna felicitación de Rania de Jordania al rey Abdalá... ¡con una camiseta española!

"¡Cada día contigo es una bendición! Feliz cumpleaños, Su Majestad", ha escrito Rania en sus redes sociales junto a una fotografía donde se muestra sonriente, codo a codo con el homenajeado, su marido, el rey Abdalá II de Jordania. Ambos están vestidos de manera casual, como aseguran visten cuando no tienen pendientes actos institucionales que exijan por protocolo una imagen más formal. Se rumorea que son un matrimonio sencillo, devoto de las actividades al aire libre, por lo que tal vez prefieran conmemorar su amor con retratos cercanos, como este, en lugar de los pomposos posados familiares que se hacen en los banquetes o galas.

¿Será una imagen reciente o simplemente inédita? El truco para responder esta pregunta está en el estilismo que lleva la madre de Hussein, Salma, Iman y Hashem, una prenda que por básica que parezca esconde la clave.

Moda asequible y alta joyería

Hemos investigado para descrubrir que se trata de una camiseta en algodón con detalle calado, de Massimo Dutti, dato que reafirma el idilio de Rania con la moda española de firmas asequibles. No es, sin embargo, un ejemplar de estreno con la que podamos hacernos al instante y mucho menos en las rebajas, puesto que hace un año que no se encuentra en el catálogo. Estuvo a la venta en marzo de 2022 por 25,95 euros.

Aun así, aunque la camiseta date del año anterior, estamos ante una estampa nunca antes vista de los monarcas jordanos, así que lo más seguro es que Rania repita en los próximos meses esta prenda, quizá con un par de vaqueros o pantalones cargo.

En cuanto a los accesorios, por simple que fuese el look, sí notamos que la reina Rania lleva el collar Joséphine Aigrette en oro blanco, de Chaumet, que está engastado con perlas cultivadas de Akoya y diamantes talla brillante. Se lo vimos, asimismo, la semana previa, durante una visita a un centro de emprendimiento juvenil, donde estuvo acompañada por sus dos hijas, Salma e Iman. Su precio, eso sí, dista mucho de los casi 30 euros por los cuales se vendía la camiseta: 5.360 euros es el precio que marca la etiqueta del colgante francés.

Por supuesto, ya que tanto su marido como su hijo pequeño cumplen años el mismo día, no podía faltar una felicitación para el joven príncipe Hashem, que este 2024 hace los 19: "¡Recuerdo este día como si fuera ayer! Me alegré mucho cuando llegaste... y todavía me traes felicidad todos los días. Feliz cumpleaños", reza el texto con el que Rania de Jordania acompaña este retrato en blanco y negro.

