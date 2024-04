Rajwa de Jordania acierta en Singapur con un caftán de flores y rinde homenaje a Rania

Son pocas las ocasiones que tenemos para ver al príncipe heredero Hussein con la princesa Rajwa en cualquier acto institucional, sobre todo fuera de las fronteras jordanas. Recordemos que el primer compromiso internacional de la arquitecta apenas ocurrió el pasado mes de septiembre. Pero la pareja de recién casados parece que ha comenzado el año con fuerzas porque se encuentra de visita en Singapur, donde ha participado en un foro sobre el desarrollo tecnológico conjunto entre ambos países. Como es lógico, la nuera de Rania ha vuelto a demostrar que toma consejos de la reina jordana y ejerció de perfecta acompañante para su marido en dos de sus actos.

La princesa Rajwa, al natural con su caftán de flores

La mujer del príncipe Hussein nos fascinó en un primer momento con su naturalidad y un estilo clásico y apegado a las costumbres sauditas que la conecta en muchos aspectos con su suegra, Rania de Jordania. Los caftanes y vestidos fluidos, muchas veces printados a mano por artesanas locales, abundan en su armario, un patrón que ha seguido durante su viaje a Singapur.

Rajwa luce en las imágenes publicadas por la casa real hachemita este diseño bohemio de Karen Millen, una de las firmas preferidas por la princesa de Gales. Su silueta recuerda a los trajes típicos árabes, con su sutil escote en forma de 'V' y las mangas largas cerradas en puño.

En la convención tecnológica, la arquitecta ha prescindido de grandes joyas y, entre sus accesorios, solo resalta el bolso Le Bambino, de Jacquemus, realizado en rafia y con asa de cuero blanco. Ha llevado la melena suelta en suaves ondas y con un maquillaje apenas perceptible, pero llegado su encuentro con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y su mujer, Ho Ching, ha optado por una imagen mucho más formal.

La buena sintonía con su suegra, Rania de Jordania

Rajwa de Jordania ha sustituido su look al natural por un maquillaje con sombras ahumadas en los ojos y un elegante peinado semirrecogido que nos permite ver sus preciosos pendientes de diamantes. El vestido blanco que protagoniza su segundo estilismo de esta visita a Singapur presenta un escote redondo con un cinturón dorado incorporado (a juego con sus salones) que le hace una figura estupenda de 'reloj de arena'. A su vez, aparece sujetando un bolso de mano de Bottega Veneta que también tiene la madre de su marido.

No hemos podido evitar pensar en este look que llevó la reina de los jordanos en su maleta de viaje a Reino Unido, a finales de 2021. Su vestido-abrigo inspirado en el New Look de los años 50 también se remata con un cinturón dorado para resaltar el cuerpo. Son muchas las coincidencias de estilo que han unido a Rainia con su nuera desde que esta se unió formalmente a la familia en junio de 2023.

