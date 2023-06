El impresionante vestido de novia de Rajwa Al-Saif: velo, zapatos planos y una imponente cola Todos los detalles del look nupcial que la arquitecta ha lucido en su boda con el príncipe heredero Hussein de Jordania

La arquitecta Rajwa Al-Saif ha dado el 'sí quiero' este jueves al príncipe heredero Hussein de Jordania en una impresionante boda de cuento que ha tenido lugar en el mismo mirador del Palacio de Zahran, situado en sus preciosos jardines, donde los reyes Abdalá y Rania se unieron en matrimonio exactamente tres décadas atrás. La novia ha hecho su entrada ante las atentas miradas de sus cerca de 140 invitados en un Rolls-Royce Phantom V de 1968 que fue hecho a medida para la difunta reina Zein al-Sharaf, bisabuela de quien ahora es su marido. Al bajarse del coche, por fin ha quedado despejada la gran incógnita de esta jornada: su vestido.

Rajwa Al-Saif deslumbra con un vestido ajustado y zapato plano

La familia de Rajwa proviene de Sudair, pero reside en Riad, ambas ciudades de la región saudí de Najd, así que podíamos esperar que la novia se aferrase con su look a las tradiciones propias de su tierra natal, como hizo también en la noche de la henna, pero añadiendo guiños especiales a Jordania como símbolo de unión. Sin embargo, ha apostado para su gran día por un vestido con escote asimétrico, de manga larga, y con una silueta que se ciñe con suavidad a su figura, firmado por Elie Saab.

El diseño tiene un drapeado en la zona del torso que permite potenciar las curvas de la novia de una forma muy elegante. De la cintura nace una imponente cola troquelada, de varios metros de longitud y con acabado redondeado, que ha acompañado con un elegante velo sencillo con detalles florales.

Pero el complemento que más ha llamado nuestra atención ha sido el calzado. Al contrario que la mayoría de las novias, que suelen llevar varios centímetros de tacón para estilizar su figura, Rajwa Al-Saif ha apostado por el zapato plano. Una elección que, aunque sorprendente, ya han llevado otras novias de la realeza.

La primera en elegir este tipo de calzado para su boda, celebrada en febrero de 1840, fue Victoria de Inglaterra que bajo las voluminosas faldas ocultó unas zapatillas de ballet elaboradas en satén y adornadas con cintas. Un complemento con el que se sentía cómoda en todos los sentidos; hay que recordar que a la Reina le gustaba el ballet.

Tiara y pendientes de ensueño

La novia, que ha optado por llevar su larga melena castaña suelta y peinada con ligeras ondas, ha lucido una tiara con diamantes que ayudaba a sujetar su velo. Una bonita pieza que ha combinado con unos pendientes de brillantes largos y con caídas.

Rajwa Al-Saif no ha querido prescindir del ramo. Al igual que ya hizo su cuñada Iman hace unos meses, ha optado por una composición floral de pequeño tamaño en la que predomina el blanco, una elección que suele convencer a otras mujeres de la realeza. El tono níveo sigue siendo símbolo de paz y pureza y resiste imbatible a pesar de las tendencias. "La flor blanca en un ramo es un diseño que no va a pasar de moda. Es atemporal, clásico, y hace que, quien pueda ver las imágenes de la boda años más tarde, las admire y las use como referencia", nos explicaban Lindsay y Alex, de la floristería Savia Bruta.

