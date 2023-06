La princesa de Gales nos conquista en Jordania con un romántico vestido rosa de estilo libanés

Los príncipes de Gales nos sorprendieron este jueves con su presencia en una de las bodas reales más esperadas del año, la del príncipe heredero Hussein de Jordania con la arquitecta Rajwa Al-Saif, pues su asistencia no estaba confirmada hasta la pasada noche, cuando fueron vistos en un lujoso hotel de la ciudad de Amman, donde se celebra el enlace. Esto supuso una oportunidad inesperada para ver a Kate Middleton vestida de gala, aunque sin tiara, y no decepcionó en lo más mínimo con su romántico look de invitada.

La princesa de Gales, puro romanticismo con bordados de flores

Esaba claro que la princesa de Gales no acudiría al enlace del príncipe jordano con los hombros al desnudo o dejando ver algo de espalda, pues el protocolo dicta el máximo rigor. De hecho, tal es el caso que coincidió con la reina Rania en su elección, de cuello alto, mangas abullonadas y larga falda plisada. El vestido de Kate, sin embargo, resalta por su bonito tejido de gasa fluida en color rosa.

El diseño está plisado de pies a cabeza, una técnica que aportó movimiento a la prenda al tiempo que la Princesa desfilaba por los majestuosos jardines del Palacio de Zahran, y presenta bordados de flores tanto en la parte frontal como en la espalda. Sus mangas afaroladas están fruncidas en la muñeca a modo de nido de abeja, justo debajo de esos mismos delicados bordados de temática silvestre que adornan casi la totalidad del vestido.

Esta creación forma parte, originalmente, de la colección Otoño/Invierno 2027 del couturier libanés Elie Saab, pero podemos apreciar que la Princesa modificó el modelo para adaptarse al dress code de la boda. El cuerpo del vestido se concibió en un tejido de tul plumetti trasparente, desde el escote hasta el bajo de la falda en su parte frontal, dejando ver las estilizadas piernas de la modelo.

Kate no es ajena a los diseños de este reputado diseñador, ya que a él atribuimos algunos de sus momentos de moda más virales, como su reciente aparición sorpresa en la fiesta del jardín del Palacio de Buckingham. Allí también impactó con un modelo de Elie Saab, que fue modificado específicamente para encajar con las estrictas normas de vestimenta del encuentro, sumando unas mangas largas de tul a un conjunto azul celeste de la colección Resort 2019.

Los misteriosos pendientes de piedras rosadas de Kate

La sencillez primó también en el look de belleza de la princesa de Gales, apenas compuesto por un hermoso peinado lateral de ondas de agua y unos magníficos pendientes de piedras rosadas en forma de gota y diamantes que lució en las celebraciones por el 70º cumpleaños del actual rey Carlos III, que entonces, en 2018, todavía ejercía como Príncipe. A pesar de que es la cuarta vez que los lleva en público, nunca se ha podido identificar su procedencia, aunque se cree que pertenecen a la colección personal de la Princesa, no al joyero de la difunta reina Isabel II, pues se los vimos por primera vez el mismo año de su boda, en la cena de 100 Women.

