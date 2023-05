La princesa de Gales deslumbra en el jardín de Buckingham con transparencias y un tocado de flor

Han sido unas jornadas ajetreadas para los miembros de la familia real británica, que desde el viernes no han parado de asistir a eventos relacionados con la reciente coronación del rey Carlos III, sucedidos a lo largo de este fin de semana ante los ojos del mundo. Los príncipes de Gales retomaron inmediatamente su agenda este lunes, en un acto de los scouts de la mano de sus tres hijos, pero no se han detenido allí. Esta tarde, el matrimonio ha sorprendido con su asistencia a los casi 8.000 invitados de la fiesta del jardín del Palacio de Buckingham, especialmente a causa de Kate, que destacó con un romántico look de transparencias y gran tocado de flor.

VER GALERÍA

- El armario patriótico de la princesa de Gales con sus looks en rojo, blanco y azul

Los príncipes de Gales causan sensación en la fiesta del jardín de Buckingham

Con música de una banda militar en directo, los presentes, entre los que también han estado la princesa Ana y los duques de Edimburgo, han disfrutado de sus tradicionales tazas de té, sándwiches y tartas, mientras paseaban por los jardines del Palacio de Buckingham, siguiendo así una costumbre que comenzó en la década de 1860, bajo el mando de la reina Victoria. En línea con el protocolo, que anima a las mujeres a lucir tocado o pamela con sus mejores vestidos de día, la princesa de Gales nos ha conquistado una vez más en un ensamblaje azul celeste que estrenó cuatro años antes, en las carreras hípicas de Ascot.

VER GALERÍA

- La prensa internacional alaba el elegante look de la reina Letizia en la coronación de Carlos III

Kate recupera su look celeste con transparencias

Lo que inicialmente parece un precioso vestido digno de Cenicienta es en realidad un conjunto de dos piezas que pertenece a la colección Resort 2019 del libanés Elie Saab. La blusa destaca por una mezcla de texturas en su composición, con lazada al cuello, detalles de macramé y un acabado transparente sobre las mangas y el escote, mientras que la falda con la que se crea este efecto de falso vestido está confeccionada en tul con bordados de pequeños puntos.

Sobre su cabeza, Kate lleva un tocado ladeado con una gran flor debajo del ala, en sintonía con el vestido, diseñado por el icónico sombrerero Phillip Treacy, quien estuvo a cargo de mucho de los tocados vistos el día de la coronación de Carlos III. Sabemos que la Princesa, sin embargo, lo encargó en 2019, pues lo estrenó a la par que su conjunto azul celeste.

VER GALERÍA

- Bolsos con originales formas, pendientes históricos... Los complementos más espectaculares de la coronación

Accesorios metalizados para un romántico look de día

Además del espectacular tocado que corona el estilismo, la princesa de Gales ha añadido accesorios clave que contrastan con el romanticismo de la pieza, como sus salones de piel plateada, de Gianvito Rossi, o el bolso de mano metalizado con tachuelas, de Elie Saab. Como pendientes, ha rescatado los aros Lola de topacio azul, de Kiki McDonough, del mismo tono de azul clarito que baña el resto del look.

VER GALERÍA

De cuando (casi) rompió las reglas en Ascot

El resultado es simmilar al que vimos aquella tarde de hipódromo en el condado de Berkshire, concretamente en la edición de 2019 de las carreras de caballos de Ascot, donde Kate vistió este conjunto de pies a cabeza por primera vez, consiguiendo un impacto viral entre los seguidores del estilo de la realeza.

El código de vestimenta en el evento consisde de vestidos de día o faldas de longitud ‘modesta’ (por debajo de las rodillas), sin hombros descubiertos, de la misma manera prohíbe los tejidos transparentes, aunque esta blusa consigue, por poco, eludir la reprimenda gracias a los paneles troquelados de flores bordados sobre el escote.