El inesperado vestido nuevo de Rania de Jordania que transforma con complementos mágicos La Reina de los jordanos incorpora a su armario un vestido negro de estilo gótico-chic que se aleja de las tendencias más coloridas de la primavera, pero que no resulta sobrio por la forma en la que lo combina

No hace ni dos semanas que inauguramos la primavera y nos apetece, a pesar de las lluvias puntuales que marcan algunos de los días, vestir con mucho color y dar un giro a nuestros estilismos más invernales. Por ejemplo, la reina Letizia es una de las royals que sabe como aprovechar esta temporada para abrir su armario más colorido y vibrante, donde no faltan los estampados florales. Al igual que ella, Máxima de Países Bajos también sabe cómo teñir de tonalidades luminosas y vitamina sus estilismos más estacionales. Y, como ellas, también sabemos que una experta en dar un giro a su vestidor a medida que avanza el año es Rania de Jordania. Sin embargo, su último look sorprende pues se aleja de los dictados más primaverales para reiterar una estética gótica-chic que nos recuerda mucho más a los meses más fríos del año.

De étnica a innovadora

Ha habido dos estilos que han marcado los último looks de Rania de Jordania. Por un lado, y durante su tour por el país con motivo del Jubileo de Plata del rey Abdalá II, la Reina se decantó por vestidos de estilo étnico, como su diseño blanco con detalles tie-dye o su vibrante creación bautizada como ‘la novia del norte’. Posteriormente, llegó el momento de innovar y lo hizo con un estilismo de corte oversize en el que llamó la atención su original jersey. Ahora, como adelantábamos, su apuesta más reciente ha estado marcada por la estética gótico-chic, aunque, para suavizarla, se apoya en el poder transformador de los complementos.

Su homenaje a Egipto con su bolso

Este guiño gótico-chic lo vemos en el look que Rania de Jordania ha llevado para dar la bienvenida en Ammán al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, y la primera dama, Entissar El-Sisi. En concreto, esta estética, que alcanzó gran auge tras el estreno de la serie Miércoles, la consigue con un nuevo vestido en color negro, acabado ahumado y cuello elevado, de la firma portuguesa Marques’Almeida.

La sobriedad de este estreno logra minimizarla al recuperar dos complementos que aportan luz a su imagen, como son sus salones de color blanco de Jimmy Choo (modelo Romy 100) y su bolso de piel de serpiente en tono verde y detalle de flor de loto, una flor que “se muestra en tono Egipto en tumbas y templos para simbolizar la unión del Alto y El Bajo Egipto”, como precisan desde la firma Nuniz Cairo a la que pertece este asccesorio (15.100 euros).

