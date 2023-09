La naturalidad de Rania de Jordania al hablar de sus hijos, su nuera y sus desafíos en la televisión de Estados Unidos

Rania de Jordania está en Nueva York donde ha causado sensación. Hace unos días se anunció en la Gran Manzana que había sido elegida copresidenta mundial del Foro Económico Mundial. También participó junto a Matilde de Bélgica y la primera dama estadounidense, Jill Biden, en un programa de Unicef para defender la infancia, ha estado presente en un foro sobre liderazgo femenino y se ha reunido con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una apretada agenda en la que ha tenido tiempo para pasarse por los estudios de la NBC y conceder una entrevista al programa de The Today Show donde ha hablado de su trabajo, pero también de las bodas de sus hijos y de lo rápido que están creciendo.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Muy cercana y natural, la esposa del rey Abdalá se sentó en el plató de la periodista Hoda Kotb donde habló con franqueza sobre cómo es criar a cuatro hijos que desde la cuna han estado en el foco de interés y ayudarlos con el uso de la tecnología. La Reina ha compartido distintas imágenes de su paso por el programa donde se encontró tan a gusto que incluso hizo una videollamada en el backstage con la madre de la periodista.

- Rania de Jordania celebra su 53 cumpleaños en un restaurante y muy cómplice con su nuera Rajwa Alseif

- Foto a foto: repasamos el gran momento de Rania de Jordania, en lo personal e institucional, al cumplir 53 años

- Rania de Jordania sorprende en sus vacaciones con un original look 'sport' de sandalias todoterreno

VER GALERÍA

Sobre la graduación de sus hijos - el príncipe Hashem (18) se graduó el pasado mayo y la princesa Salma (22) hizo lo propio al graduarse de arqueología en la Universidad de California del Sur- la Reina hachemita quiso destacar que estos hitos de los pequeños de Palacio ponen de relieve lo mayores que son ya. “Es aterrador cómo pasa el tiempo de rápido. Como padres tenemos el deber de cuidar a nuestros hijos hasta que crezcan y estén listos para la vida”, manifestó la Reina a la vez que recordó que “en el periodo que va desde finales de marzo y hasta principios de junio, dos de mis hijos se han casado y dos se han graduado”.

Rania de Jordania también ha hablado de que está sufriendo el síndrome del nido vacío tras las bodas de sus hijos mayores, especialmente con su hija Iman, la primera en contraer matrimonio en un ‘sí, quiero’ cargado de emociones en el que experimentó la mezcla de felicidad, orgullo y también tristeza por su partida de casa. “Es un momento para el que nadie puede prepararte”.

VER GALERÍA

- Rania de Jordania agradece a los Reyes su hospitalidad: 'La reina Letizia y yo siempre tenemos mucho que decirnos'

En esta nueva entrevista por televisión ha confesado que antes de que su nuera Rajwa se casara con el príncipe heredero Hussein, el pasado 1 de junio, la dio varios consejos. “Una de las primeras cosas que hice antes de que se anunciara el compromiso fue hablar con Rajwa y le dije que no existe un índice de aprobación del 100%. Siempre habrá gente que estará en tu contra y el consejo que la di fue: ‘trata de no leer los comentarios”, ha dicho la Reina. La recomendó que se centrara en lo que quería hacer porque podría verse alterada su confianza ya que aunque “creas que no te afectará, sí lo hace”. Rania acogió desde el primer momento a Rajwa como una hija más y a su boda fueron un buen número de miembros de la realeza como los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por su hija Amalia, los princesa de Gales y los reyes Juan Carlos y Sofía.

- De Reyes a padres felices: así han vivido Abdalá y Rania de Jordania la gran boda de su hijo

VER GALERÍA

Sobre sus nuevas funciones en el Foro Económico Mundial dijo que estar junto a Klaus Schwab, fundador y presidente de esta iniciativa, es todo un orgullo: “Juntos tenemos una responsabilidad colectiva y tenemos la capacidad de lograr nuestras ambiciones climáticas” e hizo hincapié que este verano ha sido uno de los más calurosos, especialmente en la región árabe donde las temperaturas siguen aumentando al doble del promedio mundial.

VER GALERÍA

En su paso por la televisión estadounidense, la reina Rania señaló que menos del 2% de la financiación filantrópica mundial se destina al clima y la naturaleza. En su gira por Nueva York agradeció al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados su trabajo en un momento en que los desplazados son “detenidos, deportados, demonizados y despojados de su humanidad”.