Rania de Jordania sorprende en sus vacaciones con un original look 'sport' de sandalias todoterreno La mujer del rey Abdalá II ha compartido unas preciosas imágenes de su verano en familia

Desde la entrada de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza hasta la celebración de la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, la reina Letizia no ha parado de acudir a compromisos oficiales a la vuelta de sus vacaciones de verano en Mallorca. Pero no todas las casas reales han retomado sus agendas todavía, como la inglesa o la holandesa. De todas, fue la reina Rania de Jordania quien quiso compartir con sus seguidores en redes unas bonitas fotografías de estos últimos días libres en familia, donde se muestran el rey Abdalá II, el príncipe Hashem y la princesa Salma, todos vestidos con looks deportivos que dan alguna que otra pista sobre su viaje.

El look 'sport' de Rania con sandalias todoterreno

Rania de Jordania es una de las mujeres de la realeza más sofisticadas y son contadas las ocasiones en las que cambia el tacón de aguja por el zapato plano. La hemos visto con vaqueros (tanto acampanados como ajustados) y zapatillas de senderismo, pero estas prendas funcionales no suelen estar en su sección preferida del armario.

La preciosa instantánea es prueba de cómo la mujer de Abdalá II consigue un look deportivo y a la vez elegante con un top de punto ligero con mangas cortas abullonadas y cierre frontal de cremallera, una falda midi negra y sandalias todoterreno en color negro de tiras de piel con suela dentada.

Salma de Jordania: camiseta solidaria con vaqueros

La princesa jordana, de 22 años, escogió un conjunto casual que nos llamó especialmente la atención por su guiño solidario. Se trata de la camiseta gráfica de algodón orgánico con el texto "Girls Forward", de Chloé, la cual forma parte de una cápsula en colaboración con UNICEF que tiene como fin de ayudar a 6,5 ​​millones de niñas adolescentes a sobresalir en el futuro laboral. El estampado de la prenda, en tonos de azul y rosa, presenta dos manos entrelazadas en un gesto de unión.

A diferencia de su madre, que se decantó por una falda para esta salida familiar, Salma eligió complementar la camiseta con unos vaqueros ajustados de lavado clarito. Es cierto que la benjamina de Rania ha coincidido con ella en el pasado, casi siempre vestida con caftán, pero todavía es joven para desvelar si comparte con su madre ese idilio con los vestidazos de invitada y el tacón alto.