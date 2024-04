El rey Abdalá de Jordania comienza a celebrar su Jubileo de Plata: del orgullo de Rania al paso al frente de la princesa Rajwa

Este 7 de febrero es un día histórico para Abdalá II ya que cumple 25 años como Rey de Jordania. El acto con el que ha dado comienzo este Jubileo de Plata ha sido la ceremonia de izado de la bandera conmemorativa en el Palacio Raghadan de Amán. Ha llegado acompañado de su esposa, la reina Rania y ha saludado a sus hijos: el príncipe Hussein junto a su esposa, Rajwa Alseif, y las princesas Salma e Imán. También han estado otros allegados como su madre, la princesa Muna; el príncipe Ghazi bin Muhammad; la esposa de este, Miriam Ghazi; y también autoridades del país. El gran ausente de la jornada ha sido el hijo pequeño del monarca, el príncipe Hashem.

Durante el reinado, su apoyo incondicional ha sido la familia, que no ha dejado de crecer. Por primera vez en una celebración de estas características le acompaña su nuera, Rajwa Alseif, que se ha decantado por un sobrio vestido negro con silueta evasé y bolso verde para este paso al frente. La princesa contrajo matrimonio con el heredero al trono el 1 de junio en un enlace que supuso toda una cumbre royal con la presencia de Juan Carlos I y doña Sofía, los príncipes de Gales y Amalia de los Países Bajos. También debuta en una acto así Miriam de Ungría, que es española y se casó en 2022 con el primo hermano del rey Abdalá, muy activo en la vida institucional del país de Medio Oriente.

Con su familia observando con orgullo cada uno de sus movimientos, el Rey ha pasado revista a las tropas antes de procederse a la colocación de la bandera del 25º aniversario, que está compuesta por una franja horizontal color burdeos que simboliza la redención y el sacrificio y sobre la que está grabado el logo del Jubileo de Plata. Tiene las mismas medidas que el estandarte del país y se ha colocado a su derecha para ondear a su lado desde ahora y hasta finales de año. Esta jornada coincide con el fallecimiento del rey Hussein de Jordani, cuyo recuerdo ha estado muy presente y los miembros de la Casa Real hachemí han visitado su tumba, ubicada en el cementerio familiar que hay en la mezquita del citado palacio.

"Un líder bendecido con un gran pueblo, y un pueblo bendecido con un gran líder; juntos, 25 años de entrega a este amado país", ha dicho Rania de Jordania junto a las imágenes de esta jornada de celebración para la que ha elegido un innovador abrigo de paño largo gris con las solapas cruzadas y una estructura muy sofisticada. La Reina ha sido el bastón fundamental de Abdalá II y de la mano han crecido como matrimonio a la vez que como Reyes, una función para la que no estaban llamados. Hussein I había designado como heredero a su hermano Hassan bin Talal e hizo un cambio en la línea sucesoria escasos días antes de su fallecimiento, nombrando a su hijo como sucesor.

Otro de los momentos destacados del día ha sido cuando Abdalá II se ha dirigido a la nación con un discurso televisado en el que ha hecho balance de este cuarto de siglo como monarca. "Hace veinticinco años nos despedimos de un gran líder que construyó Jordania con sabiduría [...] Lo recordamos con orgullo, como líder, ser humano, hermano y padre de todos los jordanos. En cuanto a mí, los mandamientos de mi padre y sus palabras cuando me consideró responsable continúan guiándome en mi conciencia y al servir a Jordania [...] Nunca me vi más que como un servidor de la nación y uno de ustedes, nos unimos por los logros y somos uno en las circunstancias más difíciles", ha resaltado.

El gran apoyo de Rania de Jordania

La reina Rania aseguraba tiempo atrás en ¡HOLA! sentirse "muy afortunada de estar casada con un hombre al que puedo acudir siempre que necesito a alguien que me escuche o me guíe”. Además, tiene en el rey Abdalá una inspiración diaria y siente ganas de mejorar cada día: "Después de tantos años de matrimonio, creo que ahora lo conozco y lo valoro más que nunca. Su apoyo, su amistad y su consejo me han acompañado en las épocas difíciles y me han animado a perseguir mis objetivos sin desfallecer. Su capacidad de adaptación, su coraje y su espíritu resolutivo son contagiosos. Cuando estás cerca de él, quieres hacer cada vez más cosas. Ya sé que no soy imparcial, pero estoy segura de que cualquiera que lo conozca dará fe de ello".

