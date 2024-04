Tessy de Luxemburgo posa con su ex, su actual marido y los hijos que tiene con ambos: 'Todos mis chicos'

El amor puede transformarse y pasar por diferentes fases, pero la familia siempre prevalece. Así lo demuestran Luis y Tessy de Luxemburgo, quienes mantienen una buena amistad mucho tiempo después de una separación que no siempre fue fácil (más bien todo lo contrario). En cualquier caso, aquello queda bastante lejos y el tercer hijo de los Grandes Duques Enrique y María Teresa ha demostrado con creces que se lleva de maravilla con su ex.

La exmilitar ha sido la encargada de mostrar nuevamente que entre ellos reina la más absoluta armonía, y lo hacía mediante una entrañable imagen compartida en su perfil público. En la misma, aparece posando muy sonriente junto a su exmarido; los dos vástagos que tuvieron en común, Gabriel y Noah; su actual esposo Frank Floessel y el pequeño Theodor -que nació fruto de su amor con este último-, al que vemos encantado de estar con sus hermanos mayores.

"Todos mis chicos", ha comentado con orgullo la que fuera Princesa del país centroeuropeo sobre dicha instantánea, donde no podía faltar tampoco su adorable mascota lanuda llamada Sherlock. A continuación, para reforzar el mensaje que quiere transmitir con esa fotografía, rescataba una cita de la pensadora y escritora estadounidense C. JoyBell que define perfectamente la situación que ella misma vive en primera persona.

"No existe eso que llaman una 'familia rota'. La familia es familia, y no está determinada por certificados de matrimonio, papeles de divorcio o documentos de adopción", reflexiona la aristócrata de 37 años al parafrasear esta máxima de la autora norteamericana. El príncipe Luis y Tessy Antony De Nassau son todo un ejemplo de lo que debería ser la relación entre dos ex, pero no siempre fue así ya que antes de la calma hubo mucha tempestad.

Arduo y amargo proceso de separación

Se conocieron en 2004, ella tenía 19 años y él aún no había cumplido aún la mayoría de edad, pero la conexión fue tal que no tardaron en dar la bienvenida a su primer niño. Siete meses después del nacimiento de Gabriel, se dieron el 'sí quiero' en 2006 y estuvieron casados más de una década, durante la cual llegó su segundo descendiente, Noah. Ya en 2017, anunciaban su ruptura dando comienzo a un litigio que siempre estuvo rodeado de polémica.

Intercambio de recursos, encuentros poco amistosos, cruce de acusaciones... en definitiva, un largo proceso que duró hasta la primavera de 2019. Antes de que se formalizara definitivamente el divorcio, Tessy cogió incluso las riendas de su defensa y se representó a sí misma en lugar de contratar un abogado. En cuanto a la resolución del juez, se estimó que Luis de Luxemburgo debía abonar cerca de 9.000 euros anuales para la manutención de sus dos hijos.

A su vez, la sentencia fijaba que Tessy podría vivir con sus niños en la propiedad del matrimonio. Sin embargo, ella mostró su desacuerdo ya que, únicamente, podía residir allí durante seis meses y no hasta que los menores tuvieran 18 años. Finalmente, el asunto se solucionó y hubo acuerdo por ambas partes, momento en el que ella se despidió para siempre de su título de Princesa. "Han sido los tres años más difíciles de mi vida", confesó entonces.

Cerrado este capítulo tan doloroso, la ahora empresaria, conferenciante y activista continuó con su vida en Londres con sus dos hijos y una nueva ilusión: el empresario suizo Frank Floessel con el que tuvo a su pequeño Theodore en agosto de 2021. Por su parte, el príncipe Luis también encontró el amor de nuevo al lado de la abogada parisina Scarlett-Lauren Sirgue, con la que anunció su compromiso de boda aunque posteriormente -y por sorpresa- lo cancelaría.

