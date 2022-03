El príncipe Luis de Luxemburgo cancela la que iba a ser su segunda boda

El príncipe Luis de Luxemburgo y Scarlett-Lauren Sirgue han decidio poner fin a su relación. Se trata de un anuncio inesperado ya que la pareja había anunciado su compromiso el pasado 6 de abril de 2021. Los novios tenían pensado casarse este año pero, finalmente, han terminado con su historia de amor, aunque no con su amistad. "No nos vamos a casar. Sin embargo, no hubo sombra, ni hubo ningún problema en nuestra pareja, sino diferencias fundamentales de opinión que nos han llevado a tomar esta decisión", así ha explicado este martes el tercer hijo de los grandes duques Enrique y María Teresa los motivos que les han llevado a romper su compromiso en una entrevista conjunta con la revista Point de Vue.

Su enlace con Scarlett-Lauren Sirgue iba a ser el segundo matrimonio de Luis de Luxembrurgo, quien se casó con Tessy de Luxemburgo el 29 de septiembre de 2006, cuando tenían 19 y 21 años, respectivamente. En enero de 2017, el departamento de prensa del Gran Ducado anunciaba la separación. El Príncipe rehacía su vida tras un divorcio complicado y, en diciembre de 2020, se oficializaba su relación con Scartlett-Lauren Sirgue a través de un posado navideño, aunque ya se les había visto juntos en diferentes ocasiones, como por ejemplo, en la cena de gala de la subasta Niños por la Paz que se celebró el 11 de marzo de 2020 en Le Grand Bistro de Breteuil en París, lugar de nacimiento de Scarlett-Lauren.

El hijo de los Grandes Duques y la abogada francesa se conocieron en París, donde él trabajaba como coach para directivos en la firma Laurent Meeschaert. Scarlett-Lauren, por su parte, es asociada en Sibe. Anteriormente trabajó en el Tribunal de Apelación de la capital gala, donde ejerció como asistente legal. Formada en la Universidad de París, Scarlett- Lauren completó sus estudios en la EFB, la escuela de Formación Profesional de Abogados del Tribunal de Apelación de París.

Poco a poco, su historia de amor se iba afianzando y la Gran Casa Ducal anunciaba su compromiso matrimonial el pasado mes de abril. "Estamos muy contentos de anunciar el compromiso de nuestro hijo, el príncipe Luis, con la señorita Scarlett-Lauren Sirgue. Los príncipes Gabriel y Noah se unen a nosotros para dar a la nueva pareja todo nuestro cariño. Les deseamos una inmensa felicidad", relataba el mensaje, que iba acompañado por varias fotos de la pareja y que aludía a los dos hijos que tuvo el príncipe Luis en su primer matrimonio con Tessy de Luxemburgo; el príncipe Gabriel, de 15 años, el primogénito, nacido el 12 de marzo de 2006, y el príncipe Noah, quien vino al mundo el 21 de septiembre de 2007. Un compromiso que ahora han roto y una boda que, finalmente, no llegará a celebrarse tras haber puesto fin a su relación.